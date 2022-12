Comment procéder si vous devez renouveler votre prêt hypothécaire

Bien que l’on était averti depuis un moment déjà que cela était imminent, on est tout de même surpris lorsque cela se produit.

Il n’est pas question ici de la première grosse bordée de neige, mais bel et bien du taux d’intérêt hypothécaire.

Un quart de point par ici, un quart de point par là, on s’arrangeait. Mais voilà que dans un effort pour faire fléchir l’inflation, la Banque du Canada n’hésite pas à hausser son taux directeur à répétition.

Portrait de la situation

La situation est catastrophique pour plusieurs. La Banque du Canada indique qu’environ la moitié des prêts hypothécaires à taux variable et à versements fixes sont frappés de plein fouet. Bon nombre ne parviennent plus à payer non seulement la partie du capital de leur mensualité, mais également, la portion d’intérêt.

Résultat : les périodes d’amortissement augmentent automatiquement. Les banques canadiennes n’ont jamais eu autant de prêts hypothécaires avec des périodes d’amortissement de plus de 30 ans.

Opérations à effectuer

Alors, vous devez renouveler votre prêt hypothécaire, mais que faire ?

Pas de panique, gardez votre calme et examinez toutes vos options. Revoyons le b.a.-ba des opérations à effectuer :

Quelques mois avant que votre prêt ne vienne à terme, votre institution financière vous fera parvenir une offre de renouvellement. En réservant votre taux dès que possible, vous serez à l’abri des nouvelles augmentations du taux directeur.

Évaluez la possibilité de refinancer votre propriété en même temps, vous pourriez ainsi bénéficier de la plus-value acquise au cours des années.

Consultez un courtier hypothécaire qui vous donnera un portrait de l’ensemble des offres des institutions financières et vous permettra de trouver le meilleur taux.

Examinez la possibilité de vendre votre maison pour habiter dans une demeure plus petite ou dans un logement. Vous pourrez ainsi bénéficier de la plus-value de votre propriété.

Pas la première fois

L’inflation n’est pas un phénomène économique récent et ce n’est pas la première fois que la Banque du Canada hausse le taux directeur pour la juguler.

Les moins jeunes se souviendront que dans les années 80, les institutions financières avaient réagi fortement à ces hausses en reprenant des maisons dont les propriétaires n’étaient plus en mesure d’assumer leurs obligations.

Résultat : elles s’étaient retrouvées avec d’immenses parcs immobiliers à gérer, à entretenir. Mais voilà, ce n’est pas le propre d’une institution financière de gérer des immeubles.

Depuis, elles ont changé d’attitude, elles mettent de l’eau dans leur vin et se montrent beaucoup plus conciliantes envers les propriétaires responsables qui proposent des solutions pour s’acquitter de leurs obligations.

Gardez confiance, proposez des solutions, on vous écoutera.

Conseils

Revoyez la planification de vos projets à venir. Parfois, les voyages et certaines dépenses importantes peuvent être reportés sans que cela soit catastrophique.

Pouvez-vous augmenter vos revenus en prenant un travail d’appoint ?

Demandez à un proche de vous venir en aide temporairement, le temps que la situation redevienne normale.