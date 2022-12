COP15: jusqu’à 800 M$ pour des projets de conservation, annonce Ottawa

Ottawa octroiera jusqu’à 800 millions $ pour la création de nouvelles aires protégées qui seront menés par des communautés autochtones enracinées dans les territoires visés, qui représentent un total de près d’un million de kilomètres carrés.

«Après tout, la conservation et la protection nécessitent de l'argent: pour les travaux d'aménagement du territoire, pour le financement des communautés en matière d'intendance et de surveillance, pour le soutien des emplois locaux et de la croissance», a déclaré Justin Trudeau lors de l’annonce à la Biosphère de l’Île-Sainte-Hélène, mercredi.

Le premier ministre était accompagné du ministre de l’Environnement Steven Guilbeault ainsi que de plusieurs dignitaires autochtones provenant des régions en question.

Selon le ministre Guilbeault, «la protection de trente pour cent des terres et des eaux du Canada ne peut se faire qu'avec le plein partenariat des peuples autochtones».

Les projets auront lieu dans la zone marine du Grand Ours, qui s’étend de la région de Vancouver à la frontière de l’Alaska.

Les trois autres projets se tiendront dans le Nord de l’Ontario, au Nunavut ainsi que dans les Territoires du nord-Ouest.

Des fondations et des organisations à but non lucratif feront partie des efforts pour créer et conserver ces aires protégées.

Lors du lancement de la Conférence des Parties la veille, le gouvernement du Québec, par la voix du premier ministre François Legault, a annoncé un «Plan nature» de 650 millions $ qui vise à porter à 30 % la surface protégée du territoire québécois.