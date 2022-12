Des selfies et un chien permettent d’arrêter des trafiquants de drogue internationaux

Un trafiquant de drogue a causé sa perte en envoyant une photo de son chien sur une plateforme de communication cryptée, permettant aux enquêteurs britanniques de l’identifier et de démanteler son réseau de crime organisé.

C’est en voulant partager une photo de son chien Bob que Danny Brown, 55 ans, a dévoilé le pot aux roses de son complot dont le but était d’envoyer 448 kilos de MDMA d’une valeur de 45 millions de livres sterling (75 millions de $) vers l’Australie.

Surveillant EncroChat où les discussions se déroulaient, les enquêteurs de la National Crime Agency ont zoomé sur le numéro de téléphone inscrit sur la médaille de l’animal de compagnie, permettant de prouver que Brown était impliqué dans l’affaire.

Brown et son partenaire Stefan Baldauf, 62 ans, ont aussi envoyé des selfies accidentels sur la plateforme de discussion, donnant une preuve de plus.

Les deux hommes prévoyaient ainsi de cacher la drogue dans le bras d’une pelleteuse industrielle et expédiée en Australie.

«Ces hommes se croyaient en sécurité sur EncroChat, mais mes agents ont fait un travail superbe et minutieux pour réunir les preuves contre eux, grâce à un mélange de compétences traditionnelles et modernes de détectives», a indiqué par communiqué Chris Hill, directeur des opérations de la NCA.

«Les selfies accidentels de Brown et Baldauf et la photo de Bob le chien ont été la cerise sur le gâteau pour prouver qui utilisait ces pseudos», a-t-il ajouté.

Brown a été condamné à 26 ans de prison et Baldauf à 28 ans.