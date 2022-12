«Empire of Light» : Sam Mendes en mode nostalgie

Le cinéma, les années 1980, les troubles bipolaires et une histoire d’amour brillamment portée par Olivia Colman et Micheal Ward.

«Les chariots de feu» prennent l’affiche dans cette ville côtière britannique. Hilary (Olivia Colman, toujours parfaite) est une employée discrète, effacée, modèle du cinéma local où elle occupe des fonctions administratives diverses en fonction des besoins. Elle couche même occasionnellement et sans plaisir aucun avec son patron, M. Ellis (Colin Firth). Le soir, elle mange seule, voit un psychologue, ne se fait remarquer en rien.

Tout cela change le jour où Stephen (Micheal Ward, une révélation) est embauché. Il est beau, attentionné, jeune... et noir dans cette Angleterre thatchérienne et raciste. Et Hilary et lui développeront une amitié amoureuse aussi douce que discrète...

Après «Skyfall» et «Spectre» ou «1917», le cinéaste britannique habitué des films à grand déploiement revient à quelque chose de plus intimiste, mais sans jamais atteindre l’excellence de «Beauté américaine».

Ceux qui étaient jeunes dans les années 1980 succomberont sans peine à la nostalgie diffuse qui imprègne «Empire of Light» très personnel, les troubles mentaux d’Hilary ayant été ceux de la mère de Sam Mendes. Des scènes émouvantes parsèment fort agréablement le long métrage qui n’hésite pas, non plus, à aborder de front la question de la violence et de l’intolérance. La direction de la photographie, assurée par Roger Deakins ajoute une chaleur au décor d’un cinéma qu’on devine bientôt écrasé par l’arrivée des multiplex.

Il manque néanmoins une constance dans la qualité du scénario ainsi qu’une ligne directrice claire pour qu’on adhère complètement comme cela avait été le cas pour «Les Noces rebelles» ou «La Voie de perdition».

Note : 3,5 sur 5