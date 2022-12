CAPRIOLI, Marco



À Montréal, le jeudi 1er décembre 2022 est décédé, à l'âge de 62 ans, Marco Caprioli, conjoint de Nathalie Bussières.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa mère Angela Anna De Spirt (feu Vincenzo Caprioli), sa soeur Ornella (Marcel Laguë), ses frères Rodolphe (Louise Poulin) et Alexandre (Anick Lefrançois), ses neveux Jean-Philippe Laguë (Geneviève Mallet) et Olivier Caprioli, ses petites-nièces Lysandre et Morgane Laguë ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 10 décembre 2022 de 10h à 16h30. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h30 au salon du complexe.La famille tient à remercier les préposés à domicile pour leurs bons soins.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation RÉA seraient appréciés.