Hausse du taux directeur: des mesures à prendre pour éviter le pire

La nouvelle hausse du taux directeur et les conséquences que cela aura sur les taux d’intérêt vont faire mal à bien des ménages. Voici ce que vous pouvez faire dès aujourd’hui pour éviter le pire.

• À lire aussi: Voici comment la nouvelle hausse du taux directeur touche votre portefeuille

• À lire aussi: Des réponses à trois questions fréquentes sur l’endettement

En haussant son taux directeur à 4,25 %, la Banque du Canada maintient sa stratégie pour tenter d’apaiser l’inflation. Mais cette augmentation va avoir un impact direct sur plusieurs taux d’intérêt qui grimperont eux aussi dans les prochains jours, notamment ceux sur les marges de crédit personnelles et hypothécaires, les prêts hypothécaires à taux variable ainsi que les prêts automobiles. Avec cette septième augmentation successive depuis le début de l’année, les consommateurs peinent de plus en plus à boucler leur budget et l’endettement a grimpé en flèche pour atteindre désormais son niveau d’avant la pandémie.

Concrètement, comment peut-on limiter les dégâts et faire en sorte de ne pas aggraver sa situation financière encore davantage?

Prêts hypothécaires à surveiller

L’une des principales sources d’endettement des ménages réside dans leur prêt hypothécaire. Ceux qui ont contracté un prêt à taux variable doivent s’attendre à voir encore une fois les taux augmenter dans les jours à venir. « Il y a deux catégories de prêts hypothécaires à taux variable : ceux à paiement fixe et ceux à paiement variable », rappelle Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité et président de Jean Fortin et Associés.

Si vous avez opté pour le premier, votre versement hypothécaire ne variera pas malgré la hausse, mais vous payerez moins de capital et davantage d’intérêt, ce qui aura un impact au moment de l’échéance. Si vous détenez un prêt avec paiement variable, les versements à effectuer seront bientôt augmentés. Il vous en coûtera donc plus cher, mais au moins vous continuerez à payer la même portion de capital. Commencez dès maintenant à prévoir cette hausse dans votre budget.

Mais attention, prévient Pierre Fortin, car même si vos paiements sont fixes, il est possible que vous dépassiez désormais le fameux taux déclencheur à partir duquel le paiement hypothécaire ne permet plus de rembourser les intérêts dus pour la période.

Son conseil : contactez dès aujourd’hui votre institution financière. Selon les cas, vous pourriez demander d’augmenter vos paiements hypothécaires pour éviter de vous retrouver en mauvaise posture à l’échéance de votre prêt. Vous pourriez aussi envisager de rallonger la durée de l’amortissement. Par exemple, si vous avez contracté une hypothèque sur 25 ans et que cinq ans sont déjà écoulés, demandez à reporter l’échéance à 25 ans à partir d’aujourd’hui. « Cela vous donnera la bouffée d’oxygène financière dont vous avez besoin, le temps de passer cette période difficile », souligne Pierre Fortin. Il est possible que vous soyez obligé de vous requalifier pour obtenir ce prêt et débourser certains frais, mais le jeu peut en valoir la chandelle. Toutefois, sachez qu’il s’agit d’une solution à court terme, car les frais d’intérêt s’en trouveront augmentés considérablement.

Quant aux détenteurs d’une hypothèque à taux fixe qui arrive à échéance dans les prochains mois, Pierre Fortin leur recommande de vérifier la date d’échéance, de faire leurs calculs et de commencer à mettre de l’argent de côté en prévision de la hausse des taux d’intérêt qu’ils subiront.

Éliminer ses dettes de consommation

Analyser son budget pour déterminer clairement la place qu’occupent les dettes de consommation est l’autre mesure d’urgence à appliquer. Si cette proportion est trop élevée et que chaque mois une portion importante de vos revenus part dans le remboursement de vos marges, cartes de crédit et prêts personnels, vous devez trouver une façon de la réduire pour éviter de finir par tout perdre.

Rappelons qu’il faut rembourser ses dettes en commençant par les plus coûteuses en premier, c’est-à-dire celles dont les taux d’intérêt sont les plus élevés (cartes de crédit et de magasin). Vous pourriez éventuellement utiliser votre marge de crédit, moins gourmande en frais d’intérêt, pour payer les soldes de vos cartes.

« Il faut éliminer toutes les dépenses superflues pour pouvoir consacrer le maximum d’argent au remboursement des dettes. Mais cela fait, il n’est pas toujours possible de serrer son budget encore davantage pour dégager des liquidités. Dans ce cas, une consolidation de dettes est envisageable ou un refinancement hypothécaire si votre situation s’y prête », mentionne Pierre Fortin.

CONSEILS :

Vous avez un prêt hypothécaire à taux fixe qui arrive à échéance dans les prochains mois ? Anticipez les hausses à venir sur vos paiements hypothécaires et économisez à cette fin.

Si vous détenez un prêt hypothécaire à taux variable à paiement fixe, contactez votre institution financière rapidement afin de prévoir un nouveau plan de match.

Réduisez autant que possible vos dettes de consommation en commençant par les plus coûteuses (cartes de crédit).

Envisagez la consolidation de dettes si vous ne réussissez pas à réduire votre niveau d’endettement. En dernier recours, une proposition de consommateur et une faillite seront peut-être nécessaires. Consultez un syndic autorisé en insolvabilité pour connaître vos options.