La Côte-Nord: destination par excellence pour vos vacances hivernales

«Mon pays, ce n’est pas un pays, c’est l’hiver!», ces douces paroles du poète nord-côtier Gilles Vigneault vous font rêver de magnifiques paysages nordiques? N’attendez plus et planifiez vos vacances hivernales à la découverte de la Côte-Nord et de ses plus beaux attraits!

Que vous souhaitiez vous offrir une escapade hivernale en famille, entre amis ou en amoureux, la région vous réserve de belles surprises. En prévision de votre séjour, prenez soin de réserver votre hébergement et de planifier des activités en plein air qui vous feront vivre des moments inoubliables.

Vivez des émotions fortes entre ciel et terre

Pour contempler les plus beaux paysages nord-côtiers, tout en prenant part à une activité hivernale stimulante en nature, visitez l'entreprise Attitude Nordique, située dans la Baie St-Pancrace, l’un des lieux les plus photographiés de la région.

En compagnie de guides expérimentés et dynamiques, vous pourrez pratiquer plusieurs activités de plein air telles que la randonnée pédestre, l’initiation à l’escalade de glace et à la pêche blanche.

Attitude Nordique offre une programmation hivernale diversifiée et familiale avec, entre autres, un camp de jour pour enfants et des événements extérieurs festifs. Restez à l’affût des différentes activités en jetant un coup d’œil à leur programmation!

Deux nouveautés pour les adeptes d’adrénaline Une tyrolienne: d’une longueur de plus de 500 mètres, elle surplombe la magnifique baie St-Pancrace. Un pont suspendu: une structure unique sur la Côte-Nord qui séduira les amateurs de sensations fortes.

Crédits: Attitude Nordique

Profitez d’une expérience chaleureuse dans un hébergement nord-côtier

Selon vos envies, différents types d’hébergements vous permettront de vivre un séjour inoubliable dans les plus beaux décors de la Côte-Nord.

En plus de profiter du confort de votre nid douillet, vous aurez accès à une multitude d’activités extérieures et à un décor féérique d’hiver en tout temps.

3 hébergements pour bénéficier confortablement des joies de l’hiver Les chalets MontFjord: surplombant le majestueux Fjord du Saguenay, ces chalets avec spa sont parfaitement intégrés dans un décor enchanteur et peuvent accueillir plusieurs invités le temps d’une pause détente en nature. surplombant le majestueux Fjord du Saguenay, ces chalets avec spa sont parfaitement intégrés dans un décor enchanteur et peuvent accueillir plusieurs invités le temps d’une pause détente en nature. En savoir plus Parc nature de Pointe-aux-Outardes: dormez comme des oiseaux grâce à leurs nichoirs de style prêt-à-camper. Ces hébergements insolites confortables et créatifs sont inspirés de différentes espèces d’oiseaux, et vous proposent des paysages hivernaux en pleine nature. dormez comme des oiseaux grâce à leurs nichoirs de style prêt-à-camper. Ces hébergements insolites confortables et créatifs sont inspirés de différentes espèces d’oiseaux, et vous proposent des paysages hivernaux en pleine nature. En savoir plus Domaine du Lac-des-Cèdres: lieu de ressourcement grandiose, c’est l’endroit rêvé pour un séjour en nature. Située à Longue-Rive, l’auberge propose plusieurs forfaits hivernaux combinant motoneige, repas réconfortants et hébergement chaleureux. lieu de ressourcement grandiose, c’est l’endroit rêvé pour un séjour en nature. Située à Longue-Rive, l’auberge propose plusieurs forfaits hivernaux combinant motoneige, repas réconfortants et hébergement chaleureux. En savoir plus

Crédits: MontFjord / Sébastien St-Jean

Vibrez au rythme de la musique lors d’un événement festif

Du 2 au 5 mars 2023, rendez-vous sur le site historique du Vieux-Poste de traite de Sept-Îles pour le Festival des Hivernants, un événement musical qui présentera un émouvant mélange des cultures autochtone et allochtone.

Si vous souhaitez visiter la Côte-Nord avec les enfants, plusieurs activités culturelles sont proposées tout au long des festivités. Les spectacles en soirée sauront vous faire danser et chanter! Terminez votre séjour nord-côtier en beauté en assistant à ce rendez-vous hivernal rassembleur.

Une programmation festive qui plaira à toute la famille X

Crédit: Festival des Hivernants

Cet hiver, évadez-vous sur la Côte-Nord pour profiter des grands espaces et prendre part à une multitude d’activités en plein air. Participez au Concours Plaisirs d’hiver pour gagner plusieurs prix qui vous permettront d’apprécier la nordicité. Réservez dès maintenant votre hébergement en nature et visionnez le segment télé à Salut Bonjour pour en apprendre davantage sur les attraits de la région.