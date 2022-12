La soeur du guide suprême de l'Iran dénonce un régime «despotique»

La soeur du guide suprême de la République islamique d'Iran a dénoncé un régime «despotique» et apporté son soutien au mouvement de contestation, déclenché il y a près de trois mois par la mort de la jeune Mahsa Amini.

• À lire aussi: Iran: arrestation de «saboteurs» liés à des pays européens

• À lire aussi: En Iran, des militants doutent de l'abolition de la police des mœurs

• À lire aussi: «Rien n'indique» que la situation des femmes en Iran va s'améliorer, selon Washington

«Je m'oppose aux actions de mon frère» Ali Khamenei, écrit Badri Hosseini Khamenei dans une lettre rendue publique mercredi sur internet par son fils basé en France, Mahmoud Moradkhani.

«J'exprime ma sympathie envers les mères qui pleurent les crimes commis par le régime de la République islamique depuis l'époque (de son fondateur l'ayatollah Rouhollah) Khomeiny jusqu'à la période actuelle du califat despotique d'Ali Khamenei», poursuit Mme Hosseini Khamenei, qui se trouverait en Iran.

L'Iran est le théâtre de manifestations depuis la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, arrêtée trois jours plus tôt, qui avait été accusée de ne pas avoir respecté le code vestimentaire imposant aux femmes de porter le voile en public.

Des portraits du guide suprême ont été brûlés, des femmes ont parcouru les rues sans voile et des manifestants ont défié les forces de sécurité.

La répression du mouvement a fait au moins 448 morts, selon l'ONG Iran Human Rights (IHR) basée à Oslo.

Les autorités ont arrêté des milliers de personnes, dont 11 ont été condamnées à mort dans des procès liés aux manifestations.

L'ayatollah Ali Khamenei, âgé de 83 ans, a accusé les États-Unis, l'ennemi juré de l'Iran, et ses alliés comme Israël, d'avoir encouragé des «émeutes» dans le pays.

«Ma préoccupation a toujours été et sera toujours le peuple iranien, en particulier les femmes», a continué Mme Hosseini dans sa lettre, accusant le régime de n'apporter «rien d'autre que de la souffrance et de l'oppression (...) aux Iraniens».

«Le peuple iranien mérite la liberté et la prospérité, et son soulèvement est légitime et nécessaire pour faire valoir ses droits», a encore indiqué la soeur de l'ayatollah Khamenei, disant espérer «le renversement de ce pouvoir tyrannique en Iran».

Invoquant des problèmes de santé l'empêchant de prendre part aux protestations, elle s'en est pris à son frère qui «n'écoute pas la voix du peuple».

Elle a aussi appelé le puissant corps des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, à «rejoindre le peuple avant qu'il ne soit trop tard».