L’absence de Pietrangelo se prolonge

Les Golden Knights de Vegas ne savent toujours pas quand ils pourront compter sur les services de leur défenseur étoile Alex Pietrangelo, lui qui a raté les quatre derniers matchs des siens.

Le vétéran de 32 ans n’a pas joué depuis le 26 novembre, contre les Canucks de Vancouver, à cause de raisons personnelles.

L'organisation des Golden Knights a révélé sur Twitter, mercredi, que l’ancien capitaine des Blues de St. Louis doit s'absenter puisqu'un membre de sa famille souffre d'une maladie. On ne sait pas à quel moment il pourra renfiler l’uniforme doré de l’équipe du Nevada.

«Nous sommes derrière lui, a soutenu l’entraîneur-chef Bruce Cassidy, à quelques heures du duel entre les Golden Knights et les Rangers de New York. Quand il sera prêt, il reviendra.»

Avant cette complication, Pietrangelo connaissait un excellent début de campagne. Il a inscrit trois buts et 21 points en seulement 23 matchs, tout en étant un rouage important de la ligne bleue de Vegas.

Les Golden Knights (19-7-1) sont d’ailleurs la cinquième équipe ayant accordé le moins de buts par match (2,63) dans le circuit. Ils trônent au sommet de l’Association de l’Ouest avec une récolte de 39 points, six de plus que leurs plus proches poursuivants.