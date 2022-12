Langue française : les bottines ne suivent pas les babines

Les babines de François Legault, de Jean-François Roberge et de Valérie Plante émettent souvent de belles paroles... que leurs bottines ne suivent pas!

Eh oui, la mairesse de Montréal aime sa langue (du moins quand elle n’oublie pas complètement de l’utiliser dans ses discours).

La mairesse Plante aime sa langue au point d’avoir créé en février dernier un Comité sur la langue française avec pour présidente l’illustre Louise Harel... comité dont on n’entend plus parler depuis presque un an !

Les bottines anglophiles de la Ricaneuse ne suivent pas!

Il y a à peine deux ans, six anciens premiers ministres (Pierre-Marc et Daniel Johnson, Lucien Bouchard, Jean Charest, Pauline Marois et Philippe Couillard) se prononçaient en faveur de la loi 101 appliquée aux entreprises sous juridiction fédérale.

Depuis... rien. Ottawa a dit non. Ces six-là pourraient au moins réitérer leur appui dans une autre lettre. Mais c’est le silence.

Office inerte

Le ministre de la langue française, Jean-François Roberge, a parlé de «réveil national» pour sommer les Québécois de sortir de leur torpeur quand vient le temps de se battre pour leur langue.

Or, ceux qui se battent pour leur langue, par exemple ceux qui portent plainte à l’inerte Office québécois de la langue française en nombre record cette année, se font ignorer.

L’Office ne fait rien, comme d’habitude.

Les bottines du ministère ne suivent donc pas les babines du ministre.

À quand le « réveil national » de l’OQLF ! Voilà ce qu’il faudrait sonner comme tocsin, M. Roberge !

À genoux

François Legault aime à poser en nationaliste debout devant Ottawa, lui qui retombe à genoux dès qu’il a reçu une gifle en guise de réponse.

Or, que fait-il quand Danielle Smith de l’Alberta se montre plus solide et plus hardie que lui ? Il repousse son modèle avec dédain.

Les babines de M. Legault sont nationalistes, mais ses bottines demeurent provincialistes.