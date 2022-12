Le Canada lance une courte mission diplomatique en Haïti

Le Canada envoie en Haïti son ambassadeur aux Nations Unies, Bob Rae, pour tenter de mettre de l’ordre auprès des intervenants qui tentent de dénouer la crise actuelle à travers un processus démocratique.

M. Rae devrait être sur les lieux de mercredi à vendredi.

«Dans le cadre de cette mission diplomatique, l’ambassadeur Rae consultera également des personnalités politiques de haut niveau, des membres de la société civile, les Nations Unies et d'autres acteurs clés sur les options permettant de soutenir les efforts menés par les Haïtiens pour faire face aux crises humanitaires et de sécurité, et sur le rôle que le Canada pourrait jouer dans la réponse internationale», explique-t-on dans un communiqué d’Affaires mondiales.

Le pays antillais n’a pas connu d’élections générales depuis 2016. Des élections devaient avoir lieu en 2019, mais ont été reportées à plusieurs reprises depuis, notamment en raison de l’assassinat du président Jovenel Moïse il y a un an.

Haïti est aux prises avec une crise qui se déploie sur le front social, mais aussi politique et humanitaire. Des bandes criminelles ont pris le contrôle de certains secteurs de l’économie, face à des forces policières qui peinent à reprendre le dessus.

Le Canada, qui entretient une relation de proximité avec Haïti, est l’un des pays les plus impliqués dans les opérations de stabilisation.

Le gouvernement Trudeau a envoyé en octobre des véhicules armés spécialisés pour renforcer la police officielle, en plus d’avoir sanctionné plus d’une dizaine de membres de l’élite économique et politique du pays.

Selon la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, la mission annoncée mercredi «est un autre exemple de l’appui du Canada aux solutions proposées par les Haïtiens à la violence qui sévit dans le pays».

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré en novembre qu’aucune intervention militaire n’est envisagée, à moins que tous les partis politiques en approuvent et qu’il y ait un «consensus haïtien» en ce sens.

Les États-Unis sont d’avis que le Canada devrait jouer un rôle de premier plan dans le redressement d’Haïti.