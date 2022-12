Le couple Kelley-Rizqy et leur bébé: enfin un beau moment!

Enfin! Un beau moment de légèreté, de joie, de lumière. Quel bonheur cette semaine de voir les députés Marwah Rizqy et Gregory Kelley, de retour à l’Assemblée nationale, accompagnés de leur tout nouveau et premier bébé, l’irrésistible Gabriel.

Dans cette enceinte parlementaire où la conciliation travail-famille est encore difficile, Gregory Kelley s’est levé durant la période de questions avec le petit Gabriel confortablement blotti dans son douillet porte-bébé.

Nous sommes de retour à Québec. Grand privilège de vous représenter à l’@AssnatQc.💙 pic.twitter.com/Lfg7piOHf0 — Marwah Rizqy (@marwahrizqy) December 6, 2022

Dans l’auguste Salon bleu, c’est une grande première. Tout juste avant, l’heureuse maman de Gabriel, bien assise sur sa banquette, lui donnait aussi le biberon.

Comme les temps changent. Pour le mieux. De plus en plus, on voit d’ailleurs de jeunes pères promener leur poupon, seuls ou avec leurs copains. C’est émouvant, encourageant et rassurant.

Ce printemps, à la Chambre des communes, Jagmeet Singh, chef du NPD, avait aussi fait une apparition remarquée. Pour poser sa question, il s’était levé en tenant fièrement dans ses bras sa superbe fille Anhad âgée d’à peine 6 mois.

Pour l’avenir

Bref, il est à souhaiter que dans nos parlements, on verra de plus en plus d’enfants accompagner leur mère, leur père ou les deux si c’est le cas. Ça mettra de la vie, attendrira les cœurs les plus crispés et multipliera sûrement les sourires.

La présence d’enfants pourrait également rappeler aux élus qu’à trop gouverner à la petite semaine, les yeux rivés sur les sondages, ils risquent d’oublier de mieux préparer l’avenir. L’avenir des enfants.

Quant au couple Rizqy-Kelley, il ne reste qu’à leur souhaiter une longue vie d’amour et de santé. Le petit Gabriel, il faut le dire, est drôlement bien tombé.

Ses deux parents sont des gens de cœur, de tête, de courage et d’intégrité. Que demander de plus en ce bas monde?

Comme disait ma grand-mère lorsqu’elle voyait une famille heureuse : «quand la cigogne ne s’est pas trompée d’adresse, ça se voit tout de suite»...