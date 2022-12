Le terrorisme domestique américain et nous

Deux sous-stations électriques de Caroline du Nord ont été mises hors service par des tirs d’armes à feu, privant d’électricité 45 000 abonnés.

Le FBI enquête et la Maison-Blanche suit la situation de près. Ça semble être un nouveau cas de terrorisme domestique.

Selon le département de la sécurité intérieure des États-Unis (DHS), depuis le début de l’année, neuf attaques physiques ont été perpétrées contre le réseau électrique américain dans l’intention de nuire à la sécurité nationale.

La montée du terrorisme d’ultradroite

Le nombre d’enquêtes de la police fédérale américaine sur le terrorisme domestique a triplé au cours des cinq dernières années et a doublé depuis l’insurrection du Capitole de janvier 2020 : 90 % des enquêtes portent sur des attaques « anti-autorités », selon les données internes du FBI obtenues par Newsweek.

Le réseau électrique est la cible idéale pour les groupes d’ultradroite « accélérationnistes » qui veulent par des sabotages d’infrastructures, des attentats et des assassinats, semer le chaos pour déstabiliser et détruire le système politique américain.

En janvier dernier, un rapport du DHS avertissait que les extrémistes nationaux élaboraient des « plans crédibles et spécifiques » pour attaquer les infrastructures électriques depuis au moins 2020.

En février, trois suprémacistes blancs ont plaidé coupables d’avoir conspiré pour attaquer des réseaux électriques afin d’inciter des troubles civils.

Nos lignes électriques attaquées

On n’est pas à l’abri de ce genre d’attaques contre nos infrastructures électriques.

On se rappelle l’attaque aérienne en décembre 2014 du « pilote des stars » Normand Dubé contre six lignes de 735 kilovolts qui avait plongé 180 000 foyers dans le noir.

Celui qui voulait se venger d’Hydro-Québec, lui causant des dommages de 30 millions $, a été condamné à 16 ans de prison.

Et c’est sans doute un écolo-environnementaliste qui en 2004 avait endommagé la ligne de haute tension d’Hydro-Québec vers la Nouvelle-Angleterre.

Autre menace potentielle contre Hydro, un bulletin de renseignement diffusé en 2021 par le DHS et le FBI mettait en garde contre la menace que posent les drones pour les infrastructures énergétiques critiques.

Un petit drone avait mené ce qui était probablement une tentative d’attaque contre une sous-station électrique en Pennsylvanie.

La technologie des drones est facilement disponible aux terroristes et aux individus perturbés. Peu coûteux, faciles à transporter et à utiliser, de petits drones ont été utilisés avec des charges explosives improvisées dans des tentatives d’assassinat.

Sécurité physique autant qu’informatique

Si, ici comme aux États-Unis, l’attention médiatique se concentre sur la sécurité du réseau électrique contre les cyberattaques, sa sécurité physique demeure extrêmement importante.

Les Américains développent des contre-mesures afin d’assurer la protection de leurs réseaux électriques contre les attaques informatiques et physiques.

Comme Hydro-Québec vient d’investir 2 milliards $ US pour acquérir 13 centrales hydroélectriques en Nouvelle-Angleterre et que ses lignes vont bientôt s’étendre vers New York, il est certain qu’elle en bénéficie.