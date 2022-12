Maxence Parrot prend une pause

Le Québécois Maxence Parrot a renoncé à la prochaine saison de surf des neiges, préférant consacrer davantage de temps à sa famille et à d’autres projets.

L’athlète a confirmé la nouvelle sur son compte Instagram en partageant une compilation de photos le mettant en vedette lors de ses exploits sportifs ou en compagnie de son fils Blake.

«Après 10 ans à voyager dans le monde chaque semaine pour compétitionner, j’ai décidé de prendre une pause cette saison pour pouvoir me consacrer à être le meilleur père pour Blake, et aussi pour pouvoir filmer du contenu sur la planche à neige», a affirmé Parrot.

L’agent du principal intéressé, Thomas Houlton, avait d’abord ébruité la nouvelle en entrevue avec RDS.ca en matinée, mercredi. Il avait précisé que Parrot, double médaillé aux Jeux olympiques de Pékin, a d’autres idées en tête.

Il est également vrai que l’homme de 28 ans a vécu quelques événements de vie : il a combattu un cancer – un lymphome de Hodgkin – diagnostiqué à la fin 2018 et est devenu père cette année.

«Avec l'arrivée de mon fils, mon envie d'être présent pour ma famille est plus fort que pour la compétition, a admis Parrot. Après 10 ans de sacrifices et d'efforts constants dans le but de gagner, je me permets de prendre une pause pour recharger mes batteries durant cette première année du cycle olympique. Mais je n'arrêterai pas de m'entraîner.»