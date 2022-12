Percée historique du country au Québec en 2022

Historiquement boudée en nos terres par les médias et le grand public, la musique country américaine a réalisé une percée historique au Québec, en 2022, grâce aux succès des concerts de Luke Combs et du nouveau festival Lasso, à Montréal. Cet intérêt sera-t-il durable ? Les connaisseurs croient que oui.

Matt Lang, un des artistes country québécois les plus en vue du moment, est catégorique. « Ça va devenir de plus en plus gros », affirme celui qui a eu la chance de faire la première partie de Luke Combs, à Québec, l’été dernier.

Lors de cette soirée de juillet, le charismatique chanteur américain a attiré plus de 70 000 personnes sur les plaines d’Abraham. C’était de loin la plus grosse foule depuis que le Festival d’été présente des vedettes country sur sa grande scène.

Ce n’est pas tout, Luke Combs est ensuite revenu donner des concerts à guichets fermés au Centre Bell de Montréal et au Centre Vidéotron de Québec, en novembre, pour des publics festifs et... assoiffés.

« Pendant le show, je n’ai vu personne revenir du bar avec moins de deux bières dans les mains », s’amuse l’animateur de l’émission Zone New Country, sur les ondes de la station de radio WKND, Gab Marineau, qui croit que le Québec a passé le test en 2022.

« Si ça n’avait pas marché là, ça n’aurait jamais marché. »

Style de vie

Les signes que la musique country américaine s’implante solidement au Québec s’accumulent. L’été dernier, 35 000 spectateurs ont assisté aux concerts du festival Lasso, le nouveau-né d’evenko, qui a reçu Luke Bryan et Dierks Bentley au parc Jean-Drapeau de Montréal.

L’événement sera de retour en 2023 et on a appris, mercredi, que les têtes d’affiche seront Kane Brown et Chris Stapleton.

L’annonce récente de la venue en 2023 d’une autre étoile américaine du country, Morgan Wallen, a suscité une vive réaction et on prévoit que tous les billets de ses concerts à Montréal et Québec, offerts à prix d'or, seront vendus dès vendredi.

« Les succès et l’engouement actuels sont visiblement plus qu’une passade », pense la directrice de la programmation du Centre Vidéotron, Dominique Goulet.

« (La musique country) rejoint un public vaste, jeune, qui reconnait dans cette musique un style de vie, une communauté, une habitude de consommation non seulement de la musique elle-même, mais aussi de l’expérience lors des spectacles », dit-elle.

Comme les fans de métal

Mme Goulet trace même un parallèle entre les partisans de la musique country et ceux qui aiment le métal.

« Ils se reconnaissent dans la musique, dans l’habillement et les rituels qui sont mis de l’avant par les artistes, comme le maquillage de Ghost ou le lancer de la bière de Luke Combs. »

Matt Lang soumet que le côté rassembleur de la musique country touche une corde sensible chez les Québécois, tout comme son accessibilité. « Ça passe partout. Tu peux en écouter en char ou quand tu vis une peine d’amour. »

D’autres vedettes dans la mire

Outre les Combs, Wallen, Brown et Stapleton, les Québecois peuvent espérer que d’autres vedettes country viennent nous visiter au cours des prochaines années. « La trail est tapée », image Gab Marineau, qui table sur la venue éventuelle d’artistes de la trempe de Blake Shelton et le Zac Brown Band.

De son côté, Dominique Goulet ajoute les noms de Carrie Underwood, Jason Aldean, Old Dominion, Hardy et Thomas Rhett parmi les gros noms country qui pourraient se produire au Centre Vidéotron.

Gardez donc votre chapeau de cowboy à proximité, chers amateurs de country, vous aurez sûrement de plus en plus d’occasions de le porter.