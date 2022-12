Recherches sur Google: les Québécois préoccupés par leur mort et OD

Les Québécois ont multiplié les recherches sur le moteur de recherche Google en 2022 et les sujets sont tout aussi variés que l’actualité de l’année, mais certains questionnements sont tout de même surprenants.

Le jeu de lettres en ligne Wordle a ainsi obtenu le plus de recherches dans la Belle Province cette année, suivi de près par le conflit en Ukraine et la Coupe du Monde 2022 de soccer qui se tient actuellement au Qatar.

Les élections provinciales qui ont occupé l’espace public pendant plusieurs mois se sont retrouvées à la sixième position des recherches les plus populaires.

La culture populaire n’a pas non plus été en reste, notamment avec les décès du chanteur Karim Ouellet et du réalisateur Jean-Marc Vallée, qui ont suscité beaucoup d’intérêt.

La controverse entourant la diffusion de la dernière édition de l’émission Occupation double en Martinique a également intrigué les Québécois (5e position), tout comme le procès de Johnny Deep (8e position) et le dernier dessin animé de Disney, «Encanto» (9e position).

Les recherches de la catégorie «Comment» ont montré que les Québécois sont curieux sur plusieurs sujets, en premier savoir comment faire un test rapide pendant la pandémie de COVID-19.

La deuxième position est un peu plus inusitée, avec la question «comment vais-je mourir quiz», suivie de «comment ramollir la cassonade».

Connaître son groupe sanguin, gérer ses finances ou comment se débarrasser des coccinelles dans la maison figurent également en bonne position dans les préoccupations.