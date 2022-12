Tage Thompson et les Sabres anéantissent les Blue Jackets

L’ouragan Tage Thompson a déferlé sur le Nationwide Arena de Columbus, mercredi. L’attaquant format géant a connu le match d’une vie, inscrivant cinq buts et une mention d’aide dans une victoire de 9 à 4 des Sabres de Buffalo à Columbus.

• À lire aussi: Desrosiers musèle les Railers

• À lire aussi: Les Raptors dominent les Lakers

Dès le premier vingt, celui qui a inscrit 38 filets en 2021-2022 a fait secouer les cordages derrière Elvis Merzlikins à quatre reprises. En moins de 13 minutes, Thompson avait ainsi amassé cinq points, lui qui s’est aussi fait complice du but de Dylan Cozens en supériorité numérique.

Le natif de Phoenix, en Arizona, a couronné sa soirée de travail remarquable en période médiane en trompant cette fois Joonas Korpisalo grâce à son tir des poignets véloce.

Il s’agit curieusement du deuxième match de six points de Thompson cette saison. Il avait terrorisé les Red Wings de Detroit, le jour de l’Halloween, dans une victoire de 6 à 3.

Thompson, acquis par les Sabres de Buffalo dans la transaction impliquant Ryan O’Reilly, a ainsi inscrit 21 buts et 40 points en seulement 26 rencontres depuis le début de la campagne.

Malgré leur domination outrageuse au tableau, les Sabres n’ont dirigé que 30 tirs vers la cage adverse. Merzlikins a concédé six buts en 21 tentatives, tandis que Korpisalo a accordé trois filets en neuf tirs.

Rasmus Dahlin, Peyton Krebs et Alex Tuch ont contribué au massacre en marquant chacun un but. Ce dernier a rayonné dans l’ombre de Thompson, avec une récolte de quatre points.

Patrik Laine et Gustav Nyquist ont sauvé l’honneur des Blue Jackets en inscrivant chacun un doublé.

Ukko-Pekka Luukkonen a signé la victoire la plus facile de sa carrière en repoussant 20 rondelles.

Les Capitals l’emportent à Philadelphie

À Philadelphie, les Capitals de Washington ont eu chaud, mais ils sont tout de même parvenus à se sauver avec une victoire de 4 à 1.

Décimés par les blessures, les «Caps» ont tardé à prendre leur envol.

Kevin Hayes a marqué en première période, avant de voir T.J. Oshie répliquer à l’aide d’un tir sur réception en avantage numérique, lors du deuxième engagement.

Dylan Strome a ensuite redirigé le tir de la ligne bleue de son coéquipier John Carlson pour inscrire le but de la victoire.

En fin de troisième période, Alexander Ovechkin a profité d’une cage déserte à deux reprises pour marquer ses 794e et 795e filets en carrière. Ovechkin est maintenant à six buts de rejoindre Gordie Howe au deuxième rang des marqueurs dans l’histoire du circuit Bettman.

Du caractère chez les Flames

À Calgary, les Flames ont effacé un retard de deux buts en inscrivant trois filets sans riposte au deuxième tiers, pour mériter une victoire de 5 à 3 contre le Wild du Minnesota.

Kirill Kaprizov et Mason Shaw ont tous deux touché la cible lors des trois premières minutes de la rencontre.

La troupe de Darryl Sutter a toutefois montré du caractère au deuxième vingt. Nazem Kadri a donné le ton à la seizième seconde et ses coéquipiers Blake Coleman et Tyler Toffoli ont tous deux trompé la vigilance de Marc-André Fleury dans les cinq premières minutes de l’engagement.

Jon Merill a créé l’égalité en troisième période, mais Rasmus Andersson a répliqué avec le but vainqueur, 12 secondes plus tard. Toffoli a complété le travail dans une cage déserte en fin de rencontre, en inscrivant son deuxième filet de la rencontre, son 10e but de la saison.

Les Bruins blanchissent les champions en titre

De passage à Denver, les Bruins de Boston ont muselé l’Avalanche du Colorado pour signer une victoire de 4 à 0.

Il s’agit d’une 21e victoire en 25 rencontres cette saison pour la formation de l’État du Massachusetts qui trône au sommet de la division Atlantique.

Linus Ullmark s’est dressé devant 23 tirs pour mériter le blanchissage, son deuxième de la campagne et sixième en carrière. Dans la victoire, l’attaquant Taylor Hall a marqué deux buts, en plus d’ajouter une assistance.

Les Bruins se rendront en Arizona pour y affronter les Coyotes vendredi.