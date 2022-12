Transport en commun au Québec: en deux ans, le nombre de déplacements en bus ou métro a chuté de 60 %

Québec n’a pas réussi à atteindre sa cible d’achalandage dans les transports collectifs en 2021. Pire, le nombre de déplacements a même diminué de 20 % dans l’ensemble de la province par rapport à l’année 2020 déjà marquée par le choc pandémique.

En deux ans, l’achalandage dans les transports collectifs a ainsi diminué de plus de 60 % au Québec, selon le rapport annuel du ministère des Transports du Québec (MTQ) publié il y a quelques jours.

«C’est inquiétant», réagit Samuel Pagé-Plouffe, coordonnateur de l’Alliance TRANSIT.

Entre 2019 et 2020, le nombre déplacements en transport en commun est passé de près de 650 millions à 305 millions. Le ministère des Transports du Québec (MTQ) espérait atteindre 330 millions, en 2021. Mais le contraire s’est produit. L’an dernier, on ne compte qu’un peu moins de 245 millions de déplacements en bus et en métro.

Le ministère n’a pas atteint sa cible en raison des «mesures de confinement» qui ont limité les déplacements. Le gouvernement de François Legault avait effectivement commencé l’année en imposant un couvre-feu qui a duré plus de quatre mois.

«La pandémie de COVID-19 a imposé le télétravail et a stimulé encore plus le choix de l’automobile au détriment de celui du transport en commun, lequel a connu une baisse d’achalandage considérable», peut-on lire dans le rapport.

Déficits

La région de Montréal a été particulièrement touchée. La Société de transport de Montréal a d’ailleurs annoncé, il y a quelques jours, un déficit de 78 millions $ pour 2023. En deux ans, les déplacements dans son réseau ont chuté de 44 % pour atteindre 165 millions, précise le récent rapport d’activité de la STM.

«Il y a péril en la demeure, dit M. Pagé-Plouffe. Ceci dit, on n’a pas encore eu une année de retour à la normale, même en 2022.»

Les Sociétés de transport de Longueuil, Gatineau ou Québec ont aussi connu des baisses de fréquentation l’an dernier. Mais certains réseaux s’en tirent mieux qu’en 2020. C’est le cas de Trois-Rivières et de Sherbrooke.

Malgré cela, la hausse du prix de l’essence fait mal à tous. Certaines sociétés de transport ont demandé à Québec d’éponger leur déficit avec l’argent non utilisé du fonds d’urgence COVID. «On est toujours en attente d’une réponse», précise Marc Denault, président de l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) et de la Société de transport de Sherbrooke.

Quel avenir?

L’association a d’ailleurs rencontré des membres du cabinet de la nouvelle ministre des Transports, Geneviève Guilbault, la semaine dernière pour discuter du financement et de l’avenir du transport en commun.

«Le déficit de toutes les sociétés de transport ensemble oscille à près de 560 millions pour 2023. Il y a urgence», de dire M. Denault.

Cette réflexion est d’autant plus importante qu’un simple retour à la normale n’est pas facile à anticiper.

«C’est vraiment très difficile d’évaluer, explique Florence Junca-Adenot, professeure associée au département d’étude urbaine et touristique de l’UQAM. Le télétravail et les horaires flexibles sont rentrés progressivement dans les mœurs.

«Est-ce que ça va durer? Personne n’est capable d’y répondre parce qu’autant les entreprises que les employés actuellement testent de nouveaux modèles», ajoute-t-elle.

Un simple retour à la normale n’est pas souhaitable selon l’Alliance TRANSIT «Rappelons-nous où on était avant la pandémie, explique M. Pagé-Plouffe. Chaque année on battait des records d’achalandage, ça débordait. On parlait même de la ‘classe sardine’. Est-ce qu’il est normal que pour compléter le budget de transport en commun, il soit nécessaire que le métro et autobus débordent?»

Le MTQ étudie de nouvelles sources de financement pour les routes et le transport en commun pour compenser les revenus de la taxe sur les carburants qui diminuent avec l’électrification des transports.

«Il faut trouver d’autres sources de revenus, que ce soit une subvention spéciale en attendant d’y voir plus clair ou augmenter la taxe sur l’essence, mais il faut faire quelque chose», dit Mme Junca-Adenot, qui a déjà présidé l’Agence métropolitaine de transport.

Si Québec attend trop avant d’agir, les sociétés de transport risquent de devoir couper dans les services. «Il ne faut surtout pas les diminuer. Sinon, on se tire dans le pied», insiste-t-elle.

Tendance canadienne

Dans l’ensemble du Canada, la situation n’est guère plus rose. Selon une étude de Statistique Canada publiée la semaine dernière, le nombre de personnes qui se rendent au travail en bus ou métro a fondu de moitié entre 2016 et 2021, passant de 2 millions à 1 million.

«Il s’agit d’une première baisse depuis que le recensement a commencé à recueillir des données sur le navettage en 1996», peut-on lire.

En mai 2022, malgré le retrait de la plupart des mesures de santé publique liées à la pandémie, le nombre d’usagers du transport collectif avait peu bougé (1,2 million).