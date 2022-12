Ukraine: 16 morts dans un accident impliquant un camion de l'armée russe

Un camion de l'armée russe et un mini-bus civil sont entrés en collision dans une zone de l'Est de l'Ukraine sous contrôle de Moscou, faisant au moins 16 morts et quatre blessés, ont indiqué mercredi les autorités locales.

Dans un communiqué, le chef des séparatistes prorusses de Donetsk, Denis Pouchiline, a annoncé ce bilan et précisé que l'accident a eu lieu sur une route entre les localités de Torez et Chakhtiorsk.

«Cette tragédie a coûté la vie à 16 personnes, dont certains de nos défenseurs», a indiqué de M. Pouchiline, sans préciser le nombre de militaires tués.

Des images du lieu de l'accident, publiées par des médias locaux, montrent les deux véhicules très gravement endommagés: un mini-bus et un camion kaki de transport de troupes marqué d'un V, l'un des signes d'identification de l'armée russe en Ukraine.

En septembre, la Russie a revendiqué l'annexion de la région ukrainienne de Donetsk, qu'elle ne contrôle toutefois pas entièrement.