Voici comment le Club Québec Loisirs valorise les auteurs et les autrices d’ici

Fleuron des livres et des produits de loisirs à travers la province depuis plus de 40 ans, le Club Québec Loisirs s’est récemment offert un vent de fraîcheur en procédant à des investissements majeurs de plus de deux millions dans le fonds de roulement et de plus d’un million dans la technologie et l’infrastructure, en plus d’accélérer son passage en numérique et sur les réseaux sociaux.

Ainsi, des gens de tous les âges à travers la province – des familles aux étudiants en passant par le personnel du réseau de l’éducation – pourront dénicher les meilleurs livres, jeux, jouets et petits extras du marché en rejoignant cette belle communauté.

En misant sur ces nouveautés, les membres actuels et les nouveaux abonnés du Club Québec Loisirs pourront vivre une expérience de lecture enrichie.

Les talents d’ici à l’honneur

Getty Images/iStockphoto

À titre de plus grand club de livres francophones en Amérique du Nord, le Club Québec Loisirs est fier de mettre de l’avant le travail des auteurs et des autrices d’ici. Pour ce faire, l’entreprise assure la promotion de leurs œuvres en version papier, numérique ou audio non seulement au Québec, mais également à l’international, notamment en Suisse et en France.

Le dévoilement d’un nouveau site Web

Dès le premier trimestre de 2023, les passionnés de lecture et de produits de loisirs pourront naviguer sur une toute nouvelle plateforme numérique. Grâce à l’intelligence artificielle, ce portail innovant permettra d’améliorer l’expérience des lecteurs.

Les membres pourront notamment en apprendre davantage sur les auteurs et les autrices, leurs livres et leur processus d’écriture par le biais d’un assistant virtuel. La technologie permettra également de mettre en place des recommandations de lecture et des résumés de livres.

L’inauguration de nouvelles adresses

COURTOISIE: CLUB QUÉBEC LOISIRS

En plus des boutiques de la Place de la Cité à Québec, de la Place Versailles à Montréal et des Promenades St-Bruno à Saint-Bruno-de-Montarville, Québec Loisirs comptera bientôt deux adresses supplémentaires dans la métropole.

La première boutique, qui ouvre ses portes le 15 décembre 2022, est située au cœur de la place Ville-Marie à Montréal.

De plus, en début d’année 2023, une deuxième adresse, située cette fois-ci près du métro McGill sur le boulevard Robert Bourassa, sera inaugurée. Avec son espace café et ses aires de travail, cette nouvelle boutique promet d’être le rendez-vous de prédilection des amateurs de lecture et de loisirs.

La création d’une communauté de lecteurs

Courtoisie: Club Québec Loisirs

En maximisant sa présence sur les réseaux sociaux tels que TikTok, Facebook et Instagram, le Club Québec Loisirs pourra mieux interagir avec ses membres.

Des collaborations avec des blogueurs sont également au programme afin de faire croître la communauté et d’offrir des suggestions de livres en phase avec les intérêts des lecteurs.

Grâce à des investissements totalisant 3 millions de dollars, à l’intégration de 16 nouveaux employés et à l’adoption d’une technologie innovante, le Club Québec Loisirs est fier de mettre de l’avant les auteurs et autrices d’ici, en plus d’offrir une expérience enrichie à ses membres.