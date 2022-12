DESNOYERS, Georgette

née Noiseux



Le 5 décembre 2022, à l'âge deest décédée Mme Georgette Noiseux, épouse de feu Yvon Desnoyers.Elle laisse dans le deuil ses fils: feu Réjean, Paul (Anne Demers) et Daniel (Sylvie Chabot), ses petits-enfants: Richard (Karelle Arseneault), Geneviève (Francis Surprenant), Jean-Michel, Maïka (Etienne Boulay) et Alex (Lauriane Matte), ses arrière-petits-enfants: Mélinda (Philippe Guillette), Hayden, Antoine, Laurie-Ann, Anna, Livia, Éloi, Maely et Jacob, ses arrière-arrière-petits-fils Noam et Louis.Elle sera exposée aule dimanche 11 décembre 2022 de 11h à 13h, suivi d'une cérémonie en son honneur en la chapelle du complexe.