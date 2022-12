ARBOUR, Gilles jr



Subitement, à Montréal, le 17 novembre, à l'âge de 43 ans, est décédé Gilles jr Arbour, fils de feu Camille Vadnais et de Gilles Arbour.Il laisse dans le deuil son père Gilles, ses frères Marcel (Nathalie), Éric (Christiane) et Stéphan (Karine), ses neveux et nièces Charlie, Samuel, Jérémy et Juliette, ses oncles, tantes, cousins cousines, parents et amis.La famille vous accueillera et recevra vos condoléances le jeudi 15 décembre de 15h à 19h au complexe