Avantages et inconvénients d'offrir des cartes-cadeaux

C’est rendu une tradition de Noël : on offre une carte-cadeau pour ne pas déplaire ou parce qu’on ne sait pas quoi offrir. Or, une carte-cadeau, c’est de l’argent en banque. Il faut y faire attention.

Avant la pandémie, on évaluait le marché canadien des cartes-cadeaux à 18 milliards de dollars, en croissance de plus de 30 % annuellement. Plus de la moitié des Québécois en offrent aux Fêtes, soit 2 % de tous les cadeaux, selon le Conseil canadien du commerce de détail.

Les commerçants les aiment : 40 % des gens qui les utilisent n’ont jamais mis les pieds chez le détaillant émetteur. Et 61 % des Canadiens dépenseraient plus que le montant de la carte quand ils s’en servent.

Pourtant, une carte-cadeau sur cinq dormirait dans des fonds de tiroirs. L’inflation diminue donc leur valeur.

Des risques

Tout comme l’argent comptant ou les lingots d’or, les cartes-cadeaux sont couvertes contre le vol par votre assurance habitation jusqu’à la hauteur de 200 $. Mais n’oubliez pas qu’il faut assumer une franchise avec toute réclamation d’assurance...

D’autre part, si vous détenez une carte cadeau d’un commerçant en faillite, vous devenez un créancier ordinaire. Si le montant est élevé, communiquez avec le syndic de faillite. Dans ces circonstances, mieux vaut acheter une carte cadeau avec votre carte de crédit et exiger une rétrofacturation. Donc, si vous recevez une carte-cadeau à Noël, utilisez-la dès que possible...

Sinon, vous pouvez la vendre en ligne avec CardSwap ou GiftCash. Vous récupérez entre 60 % et 90 % de sa valeur, selon la marque.

Vous y inscrivez le nom de la carte et le solde des points (minimum 25 $), et la plateforme vous fait une offre. Vous envoyez la carte par la poste et vous recevez un chèque en quelques jours. GiftCash accepte même les cartes numériques et les rembourse en quelques heures.

Conseils :

Les arnaques de cartes-cadeaux abondent sur Kijiji ou Marketplace.

Si vous perdez une carte-cadeau, vous n’avez aucun recours, car selon la Loi sur la protection du consommateur, le commerçant n’est pas obligé de vous rembourser. Par contre, si elle figure dans un registre, il a le droit d’exiger des frais de remplacement.

Une carte-cadeau n’a aucune date d’expiration (sauf pour les cartes de téléphonie cellulaire) et sa valeur monétaire doit être fixe dans le temps, sauf exception. Par exemple, pour une carte spécifiquement conçue pour un bien ou un service (un massage ou un souper au restaurant), le commerçant peut préciser que le prix augmentera après une certaine date. Après, vous devrez payer la différence. Mais la valeur initiale et ces conditions doivent être indiquées sur la carte.

Si le bien ou le service indiqué à la carte-cadeau n’est plus offert, le commerçant doit offrir un bien ou un service équivalent, ou un remboursement en argent. Si le solde de votre carte est de moins de 5 $, la loi exige qu’il vous le remette en argent.

