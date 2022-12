Céline Dion: «Arrêtez de dire que c’est de la maladie mentale», dit Josélito Michaud

L’animateur Josélito Michaud était au courant depuis un moment des problèmes de santé de Céline Dion, et ce qu’il a trouvé le plus difficile, c’était d’entendre les ragots au sujet de l’état de santé mentale de la diva québécoise.

Celui qui a été à la fois animateur et agent d’Isabelle Boulay connait très bien le «showbusiness». Il sait à quel point offrir un spectacle à un public est une tâche complexe et difficile. Malgré tout, cette «machine» qu’est Céline Dion l’a fait avec brio pendant près d’un demi-siècle, a-t-il raconté à QUB radio.

«C’est une championne qui a été programmée pendant 40 ans et plus à performer qui vient de se dérégler», a-t-il affirmé, au micro de Sophie Durocher.

Et c’est ce trait de caractère qui pourrait rendre la situation encore plus difficile à accepter selon lui. Comment la chanteuse va-t-elle réagir à ce diagnostic? En plus, M. Michaud a rappelé, avec justesse, que c’est un autre deuil majeur que doit faire Mme Dion.

Selon Sophie Durocher, Céline Dion était très proche de ces fans, une information confirmée par Josélito Michaud. Restée à échelle humaine malgré son parcours parmi les étoiles, la diva a su gagner le cœur des Québécois et du reste du monde.