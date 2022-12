COVID-19: 11 décès supplémentaires au Québec

Le Québec a rapporté 11 décès supplémentaires en raison de la COVID-19 jeudi, au moment où les hospitalisations restent assez stables.

Quatre de ces pertes de vie sont survenues dans les dernières 24 heures, tandis que six décès ont eu lieu il y a entre deux et sept jours. Le dernier remonte à plus de sept jours.

Sept nouvelles personnes positives au virus se retrouvent en centre hospitalier pour un total de 1981 hospitalisations, dont 646 en raison de la COVID-19. Deux patients de plus ont été recensés aux soins intensifs où 53 lits sont occupés.

Près de 1241 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés dans des centres de dépistage de la province et 121 tests positifs ont été autodéclarés.

Ce sont également 4102 travailleurs de la santé qui sont absents du réseau pour des raisons liées au virus, que ce soit pour un retrait préventif, un isolement et une attente de résultats.