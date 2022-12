Documentaire sur ICI Télé: Dany Turcotte se préoccupe du sort des aînés de la communauté LGBTQ+

Dany Turcotte pilote en ce moment un documentaire s’intéressant au quotidien des aînés LGBTQ+, ceux qui ont défriché le chemin pour que les jeunes de la communauté puissent vivre la vie qui leur convient.

Bien que le combat ne soit pas terminé et que le Village gai à Montréal ne soit plus que l’ombre de ce qu’il a déjà été, beaucoup de chemin a été parcouru depuis la décriminalisation de l’homosexualité en 1969 par Trudeau père. L’ancien fou du roi de Tout le monde en parle souhaite rendre hommage aux plus vieux de la communauté à travers cet exercice.

«[...] La génération qui a milité pour faire bouger les choses atteint maintenant plus de 70 ans et elle doit affronter, de nouveau, la marginalisation liée à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. Ce groupe, qui était pourtant aux premiers rangs des luttes pour l’inclusion, se retrouve doublement fragilisé en entrant dans le 3e âge. Invisibles, les "vieux" gais, lesbiennes ou transgenres se retrouvent soudainement dans l’angle mort de la grande évolution sociale des dernières années», a-t-on expliqué dans un communiqué annonçant le projet, jeudi.

Dany Turcotte a eu l’idée de ce documentaire qui est actuellement en tournage sous la houlette du réalisateur Christian Lalumière (Martine à la plage, Mélodies perdues) et qui est produit par Les Productions Bazzo Bazzo. La diffusion est prévue le printemps prochain sur ICI Télé.