L’art de rater sans raison sa propre vie

Je n’ai jamais compris ma sœur qui a toujours réussi à se mettre à dos tout le monde, et encore aujourd’hui, même ayant dépassé la soixantaine. Nous sommes les deux plus vieilles d’une famille de quatre dont les deux autres sont des garçons. Élevées dans un milieu ouvrier, on nous a vite incités à entrer vite sur le marché du travail. Ce que nous avons fait mes deux frères et moi, alors que ma sœur, l’aînée, s’est donné le droit de poursuivre des études en secrétariat.

Mais ça ne suffisait pas, il lui fallait un homme qui faisait de l’argent, car cela seul comptait pour elle. Elle l’a trouvé en la personne de notre beau-frère, propriétaire d’un garage, qu’elle a épousé. Ils ont eu trois enfants. On pourrait penser que rendue là, elle se serait calmée. Et bien non, elle en voulait plus ! Elle a demandé le divorce et abandonné ses enfants pour aller vivre avec un type rencontré lors d’un voyage aux É.-U..

Pendant quelques années, personne n’a eu de ses nouvelles, incluant ses enfants. De notre côté, on a gardé contact avec eux et son ex. Nos parents sont décédés et elle n’a même pas daigné venir aux funérailles, même si un de nos frères avait réussi à la retracer pour la mettre au courant.

Puis il y a un an, un beau jour, elle m’a appelée. Elle était rentrée au pays et souhaitait revenir dans le giron familial. Mais comme ses enfants ne veulent rien savoir d’elle, la réception fut plutôt froide. Je suis la seule à accepter de la voir, car elle me fait pitié. La belle femme qu’elle était s’est fanée et son allure dénote un manque d’argent flagrant. Que s’est-il passé dans sa vie pendant toutes ces années où on avait l’impression qu’elle roulait sur l’or avec un Américain ?

Personne ne le sait, car elle reste muette sur ce qu’elle a vécu pendant les trente dernières années. Je soupçonne qu’elle en a honte, car dès que j’aborde le sujet, elle refuse net de parler. Comme mes frères sont restés en contact avec ses enfants, ils préfèrent se tenir loin d’elle, d’autant plus loin que le père de ses enfants est atteint d’Alzheimer et qu’ils ont toujours pris son parti dans cette séparation qu’elle avait provoquée, sans raison selon eux.

Qu’est-ce que je peux faire de plus pour la soutenir ? Je sens qu’elle aurait besoin de mon aide, même si mon mari et mes enfants ne veulent pas que je m’en mêle. Mais après tout c’est quand même ma sœur, et je trouve qu’elle fait pitié !

En souvenir d’une famille perdue

Je ne sais trop quoi vous dire, car votre sœur est si peu empathique aux autres, qu’il est difficile de trouver des raisons de l’être envers elle. J’ai toujours cru que dans la vie, ceux et celles qui s’entêtent à ne donner aucune clé pour qu’on les comprenne font exprès pour être mis de côté. Peut-être devriez-vous vous contenter de l’écouter, tout en ne lui donnant aucun espoir sur un éventuel accueil du reste de la famille.