Le civisme se perd de plus en plus au Québec

Vous allez certainement dire que mon propos dénote mon âge, mais je tiens à souligner combien les piétons sont devenus une quantité négligeable à Montréal. Je marche beaucoup pour rester en santé, mais il ne se passe pas un jour sans que je me fasse invectiver par un automobiliste qui trouve que je ne marche pas assez vite ou un cycliste qui menace de me renverser en traversant l’intersection alors que je suis sur mon feu vert et que lui est sur le rouge. Donnez-moi le droit de vivre !

Peut-être vieille mais pas tarée

Votre mot dit beaucoup, sur là où nous en sommes rendus. Que faudra-t-il pour que les gens reviennent à la raison et à un minimum de civisme ?