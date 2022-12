Le salon des métiers d'art ouvre ses portes

Le Salon des métiers d’art du Québec à Montréal (SMAQ) a ouvert ses portes au public, jeudi en matinée, au Stade olympique.

Pendant une dizaine de jours, près de 190 artisans et exposants présenteront leurs créations à travers divers pavillons et installations, notamment au pavillon des saveurs, qui met en valeur les producteurs, transformateurs et chefs passionnés, ainsi que le pavillon architecture et patrimoine qui permet de découvrir les métiers spécialisés œuvrant dans la conservation et la restauration de patrimoine, comme les tailleurs de pierre ou les forgerons d’art.

Joël Lemay / Agence QMI

Cette 66e édition qu’on promet festive, urbaine et écoresponsable, aura aussi plusieurs nouveautés – le tiers des exposants en sont à leur premier rendez-vous –, activités, concours et ateliers, en plus de faire une petite place au Cinéma. «Le Cinéma métiers d’art» présentera entre autres une sélection de films du Festival International du Film sur l’Art (le FIFA) ainsi que les webséries produites par le Conseil des métiers d’art du Québec pour sa plateforme numérique.

Exceptionnellement, l’événement de cette année se déroule au Stade olympique de Montréal en raison de la tenue de la deuxième partie de la conférence de l’ONU sur la biodiversité, la COP15, qui a lieu ces jours-ci au Palais des congrès – où se déroule habituellement le salon. Le Conseil des métiers d’art du Québec en avait fait l’annonce en septembre dernier.

Bien que cette relocalisation soit arrivée tardivement dans le processus d’organisation, «l’équipe a déployé de nombreux efforts pour assurer la qualité et le renouvellement de cette édition», ont assuré les organisateurs en novembre.

Lieux de rencontre et de partage, le salon des métiers d’arts accueille en moyenne près de 100 000 visiteurs. Il se déroule jusqu’au 18 décembre, au Stade olympique, niveau 300, du lundi au samedi de 10 h à 20 h et le dimanche de 10 h à 18 h.