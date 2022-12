Les démocrates prennent pied dans le Sud profond

La réélection du sénateur démocrate de Géorgie, Raphael Warnock, est un grand soulagement pour son parti et une autre amère défaite pour Donald Trump.

Mardi, le second tour de l’élection au Sénat en Géorgie, l’un des rares États qui exigent une majorité absolue pour ratifier ses élections, a mis un point final aux midterms de 2022.

Normalement, les élections de mi-mandat entraînent une débandade pour le parti du président, mais les démocrates s’en tirent avec une perte modeste de neuf sièges à la Chambre des représentants, qui suffit néanmoins à en renverser le contrôle.

L’élection de Warnock fait toutefois de Joe Biden le premier président depuis Franklin D. Roosevelt à ne perdre aucun sénateur après deux ans en poste. Ouf ! Sweet Georgia !

Plaques tectoniques

La première leçon de cette avancée démocrate, c’est que les plaques tectoniques de la politique américaine ne sont pas complètement figées.

Le « Sud profond », que plusieurs démocrates craignaient avoir irrémédiablement perdu, connaît des transformations sociales qui remettent en question le conservatisme social et religieux incarné par le Parti républicain.

La métropole cosmopolite de l’État, Atlanta, est devenue l’un des principaux centres d’innovation technologique et culturelle des États-Unis, où le discours rétrograde des trumpistes et autres paléoconservateurs républicains n’a plus de prise.

Calcification partisane

Il n’est toutefois pas dit que ce mouvement tectonique sera suffisamment rapide pour éviter un retour du trumpisme en 2024. En effet, l’élection de Géorgie montre aussi combien les allégeances partisanes sont solidement ancrées.

Chaque jour de la campagne confirmait la profonde incompétence du candidat Herschel Walker, dont les qualifications se résumaient à être une célébrité et un protégé de Trump. Pendant que Warnock articulait sa philosophie de législative, Walker parlait – littéralement – de vampires et de loups-garous.

Malgré cela, même si des républicains notoires ont publiquement désavoué Walker, l’ex-footballeur a réussi à mobiliser l’immense majorité des sympathisants républicains.

La polarisation et la « calcification » partisanes freinent le changement politique et favorisent l’extrémisme, sans oublier la possibilité d’un retour de Donald Trump. En Géorgie et en Pennsylvanie, des candidats républicains non entachés par l’appui de Trump auraient probablement fait basculer la majorité dans le camp républicain. Au lieu de cela, l’élection de mardi donne des atouts inespérés aux démocrates.

Un cadeau pour Biden

Le Sénat était déjà sous contrôle démocrate, mais il y a une grande différence entre la majorité 51-49 qui s’en vient et le Sénat paritaire en place depuis janvier 2021.

Tous les comités du Sénat auront désormais une majorité démocrate. Cela facilitera les procédures, notamment pour la confirmation des nominations présidentielles qui étaient souvent l’objet de blocage systématique.

Notamment, Joe Biden pourra remplir tous les postes de juges fédéraux disponibles pour faire contrepoids à la vague de nominations conservatrices pendant le mandat de Trump.

Un autre cadeau pour les démocrates est que l’élection de Géorgie ravive les dissensions entre républicains. En effet, la grogne monte contre Donald Trump, qu’on blâme pour l’échec du parti à reprendre le Sénat.

Cette victoire comporte néanmoins un avertissement. La victoire de Warnock a été acquise au prix d’un effort onéreux de mobilisation du vote qui rappelle que, d’ici novembre 2024, chaque vote devra être chèrement acquis.