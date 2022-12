Martin St-Louis a du flair

Jake Allen a remis les pendules à l’heure dans le dernier voyage et il faut donner crédit à Martin St-Louis, qui a répété que Allen était son gardien de but numéro un, même lorsqu’il éprouvait

des difficultés, surtout après la défaite de 7-2 à Buffalo, le 22 novembre.

St-Louis a vraiment du flair et il a été bien conseillé par l’entraîneur des gardiens de but, Eric Raymond, et probablement d’autres membres de l’organisation. Alors que Samuel Montembeault connaissait ses meilleurs moments et que Allen en arrachait, l’entraîneur du Canadien n’a jamais émis le moindre doute envers son vétéran gardien de 32 ans.

Allen le lui a bien rendu, notamment dans la brillante victoire de 2-1, jeudi à Calgary et encore, mardi, dans le gain de 4-2 à Seattle. Montembeault s’est approché du poste de numéro un, mais après la défaite de 7-6 en prolongation, lundi, à Vancouver, le portrait était plus clair que jamais. Allen est l’homme de confiance de St-Louis.

Un tournant

Il y a certains moments dans une saison qui sont des tournants pour un gardien de but et ça peut se produire autant en octobre, qu’en décembre ou en mars. Dans le cas de Allen, ça vient d’arriver. Il était dans une mauvaise passe et St-Louis lui a fait confiance et l’a même reconfirmé comme numéro un à ma surprise.

Allen l’a remercié avec des performances dignes de ce statut.

Chaque situation est différente, mais ça me rappelle ma saison 2007-08 au Colorado. J’étais dans un système d’alternance avec Peter Budaj jusqu’aux Fêtes et je suis allé voir l’entraîneur Joel Quenneville. Je lui ai dit que je me sentais bien et que je serais encore meilleur si je jouais plus souvent.

Je lui ai demandé de me faire jouer plus qu’une fois sur deux et il m’a mis au défi. À partir de ce moment, j’ai joué 39 des 42 derniers matchs et il ne l’a jamais regretté. Je m’étais mis la tête sur le billot et je n’avais pas d’autre choix que de répondre avec de bonnes performances.

Pression sur Allen

Je crois que Allen avait l’impression d’être redevable à St-Louis avant sa brillante performance à Calgary. Il avait beaucoup de pression sur les épaules dans les circonstances et il en est ressorti grandi. Il a remis les pendules à l’heure et il lui reste à continuer dans la même veine.

Quant à Montembeault, il est certainement déçu de sa fin de match à Vancouver, mais il a tout de même récolté un point. C’est à lui d’être prêt la prochaine fois que St-Louis fera appel à ses services et sincèrement, j’espère que ça sera bientôt.

En tant qu’entraîneur, tu ne veux pas qu’un de tes gardiens rumine une défaite trop longtemps, surtout après avoir laissé filer une avance de 4-0. Montembeault doit revenir devant le filet rapidement à mon avis.

Peut-être que Montembeault sentait que le poste de numéro un était à portée de bras, mais il devra patienter et ça fait partie du processus d’apprentissage. Allons-y une étape à la fois. Il a trébuché à Seattle. À lui d’apprendre de ses erreurs et à revenir en force.

Encore Caufield et Suzuki

Je ne me lasse jamais de voir Cole Caufield et Nick Suzuki. Ces deux-là m’impressionnent au plus haut point et vous pouvez me nommer presque n’importe quel duo d’attaquants de

23 ans et moins des 20 dernières années et ils n’ont rien à leur envier.

Maintenant que Shane Wright est de retour dans la LNH et qu’il a marqué son premier but avec le Kraken, ce sera intéressant de suivre son développement et de la comparer à celui de Juraj Slafkovsky. La première manche appartient au Canadien, mais il est très tôt dans les carrières de ces deux beaux espoirs.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

La saga Carey Price

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Carey Price a fait parler de lui en long et en large, cette semaine, mais d’abord je tiens à exprimer toute ma compassion envers les victimes de la tuerie de Polytechnique ainsi qu’à leurs familles. Ce qui s’est passé en 1989 est horrible et Price n’avait pas de mauvaises intentions. Il a droit à son opinion, mais avant de prendre position publiquement sur un sujet aussi délicat que celui des armes à feu, il aurait eu intérêt à consulter le Canadien. De toute évidence, il y a eu un manque de communication entre Price et l’organisation. On a même vu des contradictions entre les deux parties. C’est malheureux que tout ça ait éclipsé les cérémonies commémoratives en hommage aux victimes.

Le cas Kyrie Irving

Photo d'archives, AFP

Ici, en Floride on ne parle pas de Price, mais plutôt du joueur de basketball, Kyrie Irving, qui a recommandé via les réseaux sociaux de visionner un film dans lequel on retrouve des propos antisémites. Il a mal géré la situation et par après, il a beau avoir tenté de s’expliquer, de s’excuser, de dire qu’il était contre les propos haineux et qu’il n’était pas antisémite, le mal était fait. Il a été suspendu pour huit matchs par la NBA et il vient de perdre un contrat de plusieurs millions de dollars avec Nike. Il a beau avoir fait preuve de générosité dans plusieurs causes, comme payer une maison à la famille de George Floyd, ou donné 1,5 million $ à la WNBA (Association nationale de basketball féminin), tout ça a été effacé d’un seul trait.

Ajustements nécessaires

Les cas de Carey Price et de Kyrie Irving sont différents, mais ils devraient servir d’exemples. Les ligues professionnelles, incluant la Ligue nationale de hockey, devraient mieux encadrer leurs joueurs quant à l’utilisation des réseaux sociaux. Elles ont le devoir de sensibiliser leurs vedettes à l’impact qu’elles peuvent exercer sur la population avec les messages qu’elles publient. Nous sommes en 2022 et il est temps de s’ajuster.