Météo au Québec: de la pluie attendue dans l’est de la province

La journée de jeudi sera généralement ensoleillée avec des nuages passagers dans le sud et le centre du Québec tandis qu’un avertissement de pluie torrentielle est en vigueur dans l’est de la province.

Dans la grande région de Montréal, les températures seront à la baisse durant la journée pour atteindre 1°C. La température descendra jusqu’à -8°C durant la nuit.

Le ciel couvert de la ville de Québec sera pour sa part accompagné de 30 % de probabilité de pluie ou de neige en matinée. La température pourrait atteindre -7°C en après-midi avec le refroidissement éolien.

Avertissement de pluie

Dans l’est de la province, un avertissement de pluie est en vigueur. Un total de 50 à 70 millimètres de pluie est notamment prévu à Natashquan d'ici vendredi matin. De la pluie parfois forte est également prévue à Minganie, où les accumulations totaliseront entre 15 et 25 millimètres.

Environnement Canada prévoit aussi entre 5 et 15 millimètres de pluie dans les secteurs d’Anticosti, de Chandler, de New Carlisle, de Percé et de Gaspé.

«Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes. Si la visibilité est réduite alors que vous conduisez, ralentissez, surveillez les feux arrière des véhicules devant vous et soyez prêt à arrêter», a rappelé Environnement Canada sur son site web.