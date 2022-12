Prochain entraîneur-chef des Alouettes: Calvillo et Archambault interviewés

Les Alouettes de Montréal ont amorcé leur quête d’un nouvel entraîneur-chef en concluant jeudi une première ronde d’entrevues. Plusieurs candidats à l’interne, dont les anciens joueurs Anthony Calvillo et Byron Archambault ont été considérés pour l’instant.

Les cinq hommes interviewés sont l’entraîneur des quarts-arrière Anthony Calvillo, le coordonnateur des unités spéciales et entraîneur des secondeurs Byron Archambault, l’entraîneur des demis offensifs et entraîneur-chef adjoint André Bolduc et le coordonnateur défensif et entraîneur des demis défensifs Noel Thorpe. De plus, l’ancien quart des «Als» et ex-entraîneur-chef des Elks d’Edmonton Jason Maas a aussi été passé en entrevue.

«Nous sommes fiers des candidats qui ont participé à la première série d’entrevues, a déclaré par voie de communiqué le directeur général Danny Maciocia, qui s’est occupé des entrevues en compagnie du président Mario Cecchini. Nous avons eu l’occasion d’écouter le plan de chaque entraîneur et la façon dont il aborderait le poste.»

C’est d’ailleurs Maciocia qui avait assuré l’intérim après le licenciement de Khari Jones. Sous sa supervision, les Alouettes ont montré un dossier de 8-6 en saison régulière avant de s’incliner en finale de l’Association de l’Est devant les Argonauts de Toronto.

L’entraîneur-chef du Rouge et Or de l’Université Laval, Glen Constantin, a refusé de parler à Montréal pour demeurer en poste dans le Réseau du sport étudiant du Québec. Un autre candidat possible était Bob Dyce, avec qui les Alouettes auraient aimé s’entretenir, mais celui-ci a accepté le même poste chez le Rouge et Noir d’Ottawa la semaine dernière.

L’organisation a précisé vouloir annoncer l’identité de son nouveau pilote d’ici Noël. Une seconde série d’entrevues débutera «dès que possible».