Réduction des listes d’attente: les médecins manquent de ressources pour opérer

Les médecins spécialistes affirment ne pas disposer actuellement des ressources humaines et matérielles nécessaires pour opérer et ultimement, réduire les listes d’attente en chirurgie.

« Nous sommes, en tant que médecins spécialistes, les premiers à vouloir réduire les listes d’attente en chirurgie et sommes mobilisés pour le faire. Toutefois, la diminution des listes d’attente en chirurgie ne peut se faire sans un engagement ferme de la part du ministère de la Santé de fournir les ressources nécessaires pour soigner », soutient le président de la Fédération des médecins spécialistes (FMSQ), le Dr Vincent Oliva, dans une déclaration transmise à notre Bureau parlementaire.

Le gouvernement Legault s’est engagé à diminuer d’ici le printemps la liste de patients qui attendent pour une chirurgie depuis plus d’un an au niveau prépandémique, c’est-à-dire à 2500. Mais à l’heure actuelle, il y a toujours plus de 21 000 Québécois sur cette liste.

Crise dans les urgences

Talonné par l’opposition la semaine dernière, le ministre Christian Dubé a reconnu que la crise dans les urgences influence son plan de rattrapage des chirurgies.

Mais le ministre de la Santé s’est montré confiant que des progrès seront faits d’ici peu, après une rencontre avec la FMSQ. « Ils se sont engagés, dans les prochaines semaines, à remettre à jour le plan pour baisser les chirurgies de plus d’un an », a-t-il insisté.

Le syndicat des spécialistes confirme avoir eu des « discussions très constructives » avec Christian Dubé.

Cependant, les médecins spécialistes ne disposent pas actuellement « de toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires pour opérer et plus largement, pour soigner », précise-t-on à la FMSQ.

On évoque notamment le manque d’accès à des plateaux techniques, le manque de personnel et la lourdeur administrative. Les discussions se poursuivent entre le gouvernement et les médecins spécialistes.