Un avant-goût pour Petite-Vallée

Gregory Charles, Marilyne Léonard, Patrice Michaud, Richard Séguin, les Hay Babies, Guylaine Tanguay et Florent Vollant seront de la 40e édition du Festival en chanson de Petite-Vallée.

Soixante spectacles seront présentés du 28 juillet au 5 août 2023. Le dévoilement complet de la programmation de cette édition anniversaire aura lieu en mars.

Photo d'archives, Chantal Poirier

La présence des artistes passeurs Richard Séguin (29 juillet) et Florent Vollant (30 juillet) est connue depuis le mois d’août.

Le 28 juillet, l’ensemble vocal Tourelou rendra hommage à Gilles Vigneault avec un spectacle intitulé Les Saisons de Vigneault qui a été reporté durant deux ans.

Le 5 août, Gregory Charles présentera un spectacle intimiste, seul au piano, avec les chansons marquantes de ses 35 ans de carrière.

Photo d'archives, Chantal Poirier

Une dizaine d’artistes rendront hommage aux artistes passeurs Richard Séguin et Florent Vollant, le 28 juillet, au Théâtre de la Vieille Forge.

Les Hay Babies (28 juillet), Patrice Michaud (30 juillet), Guylaine Tanguay (4 août) et Marilyne Léonard (4 août) complètent ce segment de programmation.

On dévoilera, aussi, en mars, les concerts de la série de déjeuners-concerts acoustiques, les 5 à 7 gratuits et les événements des fins de soirées festives.

« Il s’agira d’un 40e anniversaire qui se déroulera simultanément à la reconstruction du nouveau Théâtre de la Vieille Forge, et qui sera marqué certes par de grands défis logistiques, mais surtout par la célébration de la chanson francophone et la présence importante d’artistes autochtones, legs de nos artistes passeurs Richard Séguin et Florent Vollant », a indiqué le directeur général et artistique Alan Côté, dans un communiqué de presse émis ce matin.

Une série balado

Le Festival lance, demain, une nouvelle série balado qui soulignera ses 40 ans avec des témoignages et des performances intimistes d’artistes qui se sont inspirés de ce petit village gaspésien et des alentours pour écrire une chanson.

Louis-Jean Cormier, Chloé Lacasse, Kanen, Michel Rivard, Marie-Pierre Arthur, Jeanne Côté, Valérian Renault, Gaële et Alan Côté ont participé à cette première saison de balados disponibles sur les principales plateformes d’écoute.

Les billets pour les spectacles annoncés sont en vente sur le site du Festival de la chanson de Petite-Vallée.