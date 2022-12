8 révélations tirées du documentaire Harry et Meghan

Les trois premiers épisodes de la série documentaire Harry et Meghan nous présentent leur enfance respective, leur rencontre, le développement de leur histoire d’amour et l’arrivée de Meghan, «cette actrice américaine, divorcée et métisse», dans la famille royale britannique. Voici huit révélations que l’on retient du documentaire de Netflix – qui fait rager les médias britanniques depuis sa sortie –, dont les trois derniers épisodes seront dévoilés le 15 décembre prochain.

1) Harry et Meghan se sont rencontrés sur Instagram

Comme quoi un prince et une actrice connue peuvent aussi utiliser les réseaux sociaux pour trouver l’amour! C’est par l’entreprise d’une amie commune qu’Harry et Meghan ont établi un premier contact. Fait cocasse: c’est une photo sur laquelle on voyait Meghan avec un filtre d’oreilles de chien qui a fait craquer Harry, lequel a écrit à son amie pour demander: «Mais qui est cette fille?»

2) Le couple a vécu sa dernière soirée de liberté dans une fête costumée

En compagnie de la cousine de Harry, la princesse Eugenie, et de plusieurs amis, le couple, qui avait été prévenu que leur histoire d’amour allait être révélée - contre leur gré - le lendemain dans les médias, en a profité pour aller s’amuser une dernière fois. Étant tous deux déguisés, ils ont pu sortir une dernière fois en public sans craindre d’être reconnus.

3) Meghan vit du harcèlement depuis le début de leur relation

Le dévoilement de leur histoire s’est fait à travers les journaux à potins qui auraient réussi à les prendre en photo ensemble. Puis, dès que leur couple a été rendu public, des paparazzis britanniques se sont rendus à Toronto - où l’actrice filmait la série Suits – pour la harceler jour et nuit. Ils ont payé des voisins de Meghan pour installer des caméras donnant sur sa cour arrière, et l’équipe de production de la série a dû faire placer des barrières autour du plateau de tournage pour assurer sa sécurité.

4) Meghan n’avait jamais vécu de racisme avant de se rendre en Grande-Bretagne

Née de l’union d’un père blanc et d’une mère afro-américaine, Meghan, 41 ans, se décrit comme une femme fièrement métisse. «Jamais je n’avais vécu de racisme avant de me rendre en Grande-Bretagne», explique-t-elle dans le documentaire. Des dizaines d’histoires sur «les quartiers dangereux où elle habitait et qu’elle fréquentait» ont fait les choux gras de la presse britannique, et sa mère Doria Ragland est harcelée chaque jour par les paparazzis.

5) Leurs fiançailles ont eu lieu en même temps que le Brexit

Alors que le ton et la violence escaladaient lors du fameux Brexit en Angleterre, Meghan et Harry ont annoncé leurs fiançailles. Plusieurs citoyens faisant des raccourcis entre le dossier de l’immigration et le racisme, les commentaires haineux et racistes se sont faits nombreux envers Meghan dans les médias et auprès du grand public. Quant à la fameuse entrevue suivant leurs fiançailles, Meghan la décrit comme «une émission de téléréalité entièrement orchestrée».

6) Harry voit chez sa femme de nombreuses similitudes avec sa mère, Lady Diana

Harry, 38 ans, explique voir chez Meghan de nombreux traits de personnalité qu’il voyait chez sa défunte mère, la princesse Diana: sa joie de vivre, sa chaleur, son amour pour les gens, sa curiosité, son désir de faire le bien autour d’elle, son côté activiste et féministe. Le prince explique qu’ils ont quitté l’Angleterre par crainte que Meghan subisse le même sort que Diana, laquelle a été tuée dans un accident de la route alors qu’elle était pourchassée par des paparazzis.

7) Meghan a été surprise de l’austérité de Kate et William

Alors que Meghan devait se forcer à jouer le rôle de la parfaite princesse devant les médias avant de redevenir elle-même derrière les portes closes, elle explique avoir été surprise de l’austérité et de la réserve de Kate et William, et ce, même en privé.

8) «Nous n’avions pas le droit de raconter notre histoire... jusqu’à maintenant»

Le couple explique avoir voulu faire ce documentaire pour reprendre le pouvoir sur leur propre histoire. «Nous n’avions pas le droit de raconter notre histoire, disent-ils. Jusqu’à maintenant.» Loin des scandales britanniques, le couple a eu envie de se présenter au monde en toute sincérité, en faisant plonger les spectateurs dans leur vie, de leur enfance à leur grande histoire d’amour.

– Les trois derniers épisodes de la série documentaire Harry et Meghan seront déposés sur Netflix le 15 décembre prochain.