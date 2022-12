Aider ses enfants à acheter leur première propriété

Avec la hausse vertigineuse des taux d’intérêt et du prix des propriétés, les jeunes générations ont bien du mal à entrer sur le marché immobilier. C’est pourquoi de nombreux parents songent à leur donner un coup de pouce.

Si vous envisagez d’aider votre enfant à acquérir sa première propriété, sachez qu’il y a un certain nombre de facteurs sur le plan fiscal, légal et de la planification à prendre en considération. Il faudra aussi vous assurer que cela ne mettra pas à risque votre propre sécurité financière.

Voici quelques éléments qui devraient entrer dans votre réflexion et deux scénarios à envisager.

Scénario 1

Don aux enfants de son vivant

Vous pourriez faire don d’un montant à votre enfant adulte qu’il pourra utiliser pour la mise de fonds. Les conséquences fiscales pour vous dépendront de la source de cet argent : CELI, REER, FERR. Il sera donc nécessaire de faire une bonne planification sur la source financière afin de minimiser votre facture fiscale. «Une simulation réalisée par votre planificateur financier pourra vous éclairer sur la meilleure stratégie à adopter», conseille Karine Précourt, directrice générale, Bureau de gestion familiale, BMO Gestion privée.

Mais qu’advient-il de cet argent sur le plan légal si votre enfant est marié? La résidence familiale fait en effet partie du patrimoine familial et sera séparée entre les ex-époux en cas de divorce.

Toutefois, la somme dont vous lui avez fait don n’entre pas dans ce patrimoine et est considérée comme un montant propre, même si elle a servi à acheter la résidence familiale. Idéalement, pour s’assurer de protéger cet apport et éviter tout litige, faites rédiger un document notarié incluant une clause qui stipule que le montant reçu sous forme de don et les revenus qui en découlent sont propres à l’enfant ainsi que tout bien acquis avec le montant.

L’enfant pourrait aussi isoler de ses propres avoirs le montant reçu en le conservant dans un compte bancaire distinct, jusqu’à son utilisation pour l’achat de la propriété. Il devrait aussi garder des preuves de tout mouvement effectué par cet argent.

Si votre enfant et son conjoint ne sont pas mariés et sont conjoints de fait, dans ce cas le partage du patrimoine familial ne s’applique pas. Le parent a malgré tout intérêt à rédiger un document dans lequel il indiquera le montant du don consenti.

Scénario 2

Le prêt en argent

Si vous choisissez de prêter un montant à votre enfant pour l’aider à acheter une propriété, Karine Précourt prévient qu’il existe une importante règle fiscale à connaître.

«En vertu de celle-ci, lorsqu’une personne majeure tire un revenu d’un prêt consenti à des conditions avantageuses par une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, un parent ou un conjoint par exemple, le revenu sera attribué au prêteur et ce dernier sera imposé à cet égard», indique-t-elle.

Il existe une exception : effectuer le prêt au taux prescrit au moment où le prêt est consenti.

Dans le cas de l’achat d’une résidence personnelle, aucun revenu ne devrait provenir du prêt, ce qui aurait été différent si la somme avait été utilisée pour effectuer des placements produisant des intérêts, par exemple. Néanmoins, pour écarter tout risque d’interprétation par les autorités et pour ne pas avoir une mauvaise surprise fiscale, notamment si l’enfant décidait d’investir une portion du montant emprunté, Karine Précourt recommande de consentir le prêt au taux prescrit.

Elle conseille aussi d’officialiser ce prêt sur le plan légal en rédigeant un document, notarié ou non, précisant le montant du prêt, l’échéance, le taux d’intérêt, les versements et les motifs d’effacement de la dette.

«Les parents peuvent être réticents à l’idée de signer un contrat avec leurs enfants, mais il est fortement conseillé d’en faire un. Cela évitera les conflits éventuels en cas de mésentente future entre les parents et l’enfant», précise Karine Précourt.

CONSEILS :

Avant de faire un don ou un prêt à votre enfant, consultez un planificateur financier pour vous assurer que vous avez effectivement les moyens de l’effectuer et que cela ne viendra pas compromettre votre situation financière à la retraite, notamment. Il pourra réaliser des simulations qui vous permettront de mesurer quel sera le manque à gagner si vous prêtez ou faites don de ce montant. Rappelez-vous : moins vous investissez de capital et moins vous obtiendrez de rendement. Le planificateur pourra prévoir différents scénarios, du plus optimiste au plus pessimiste.

Demandez-vous si objectivement et à cette étape de votre vie, vous avez effectivement les moyens d’aider votre enfant ou si cela met à risque vos projets de retraite ou votre capacité financière à faire face aux imprévus, comme un divorce, un problème de santé, d’importantes rénovations, etc.

Il faut également évaluer la possibilité que le prêt soit remboursé à plus long terme que ce qui était prévu initialement, ou celle qu’il ne le soit même jamais ! Dans ce cas, votre équilibre financier serait-il compromis?

Consultez un juriste qui vous conseillera sur les documents légaux à préparer et ce qu’ils doivent contenir.