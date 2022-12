Au tour d’Elton John de quitter Twitter

Elton John est la plus récente célébrité à avoir pris la décision de quitter Twitter à la suite de l’acquisition de la plateforme par Elon Musk. Le chanteur britannique rejoint ainsi Gigi Hadid, Jim Carey, Shonda Rhimes, Toni Braxton, le créateur de bande dessinée Eric Larsen, Téa Leoni et Whoopi Goldberg qui ont tous fermé leur compte Twitter en novembre dernier.

Dans son dernier Tweet publié aujourd’hui, le chanteur de 75 ans a annoncé qu’il n’utiliserait plus le site, car le milliardaire de la technologie a mis en place des politiques qui permettront à «la désinformation de prospérer sans contrôle».

«Toute ma vie, j’ai essayé d’utiliser la musique pour rassembler les gens. Pourtant, cela m’attriste de voir à quel point la désinformation est maintenant utilisée pour diviser notre monde», a-t-il tweeté.

«J’ai décidé de ne plus utiliser Twitter, compte tenu de leur récent changement de politique qui permettra à la désinformation de prospérer sans contrôle.»

Musk a récemment révélé qu'il accordait une «amnistie générale» pour les comptes suspendus, ce qui, selon de nombreux experts, entraînera une augmentation des théories de la haine, du harcèlement et du complot. Le compte jusqu’ici suspendu de Donald Trump a d’ailleurs été rétabli.

Musk a également suspendu – pour une deuxième fois - le compte du rappeur Kanye West récemment après son tweet d’une image antisémite.

Whoopi Goldberg avait fait l’annonce de son départ de Twitter à son émission The View en novembre dernier. Elle avait déclaré: «Je vais quitter et si ça se calme et que je me sens plus à l’aise, peut-être que je reviendrai.»

La productrice et créatrice de nombreuses séries télé dont Grey’s Anatomy avait twitté le 29 octobre dernier: «Je ne traînerai pas ici pour voir ce qu’Elon Musk a prévu. Au revoir!», avait-elle écrit.

La chanteuse Tony Braxton avait aussi publié à ses 2 millions d’abonnés un long tweet dans lequel elle se disait choquée et consternée par certaines “libertés d’expression” qu’elle a vues sur Twitter depuis son acquisition.

«Le discours de haine sous le voile de la “liberté d’expression” est inacceptable; par conséquent, je choisis de rester hors de Twitter, car ce n’est plus un espace sûr pour moi, mes fils et les autres POC (*people of color).»

La mannequin Gigi Hadid avait aussi désactivé son compte Twitter en novembre dernier. Elle avait expliqué sa décision sur son compte Instagram en spécifiant que Twitter devenait de plus en plus «rempli de haine et de fanatisme». «Je ne peux pas dire que c’est un endroit sûr pour qui que ce soit ni une plateforme sociale qui fera plus de bien que de mal.»

Enfin, l’autrice-compositrice-interprète américaine Sara Bareilles avait gazouillé à ses 3 millions d’abonnés Twitter «Cela a été amusant Twitter. Désolée, celui-ci n’est tout simplement pas pour moi.»