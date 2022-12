Bye bye, baisse d’impôt ?

Dans le cadre de sa mise à jour budgétaire d’hier, le ministre des Finances Eric Girard a respecté toutes les promesses électorales de son chef, François Legault, sauf une : la baisse d’impôt promise durant la campagne électorale brille par son absence.

Qu’arrive-t-il de cette baisse d’impôt qui, dès 2023, devait réduire de 1 point de pourcentage les deux premiers paliers d’imposition ?

J’ai demandé à Claudia Loupret, la porte-parole du ministre Girard, de lui transmettre ma question. Réponse : « C’est notre intention de baisser les impôts et de respecter notre promesse, mais ce n’est pas aujourd’hui qu’on va discuter de ces paramètres. On s’en reparle plus tard », m’a-t-elle dit.

Ah bon ! On parle quand même ici d’une promesse de baisse d’impôt de 7,4 milliards de dollars sur quatre ans.

Dans le cadre financier électoral de la CAQ, il était prévu que cette promesse allait créer un manque à gagner de 417 millions $ dans l’actuel exercice financier 2022-23 qui se termine le 31 mars prochain.

Et durant les quatre exercices budgétaires subséquents, ladite promesse de baisse d’impôt allait coûter au gouvernement caquiste un manque à gagner fiscal de 1,7 à 1,9 milliard de dollars par année.

Pourquoi m’apparaît-il important de revenir sur l’absence de cette promesse électorale ? Parce que de deux choses l’une.

Première possibilité, François Legault et son ministre Eric Girard ont décidé de reporter à plus tard l’entrée en vigueur de la fameuse promesse de baisse d’impôt afin de ne pas alourdir davantage les déficits prévus dans la mise à jour d’hier, à savoir « Le point sur la situation économique et financière du Québec ».

Ou, deuxième possibilité, Legault et Girard ont convenu que ladite baisse allait finalement trop avantager les contribuables à revenu élevé. Selon le simulateur fiscal de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques (CFFP) de l’Université de Sherbrooke, ce sont les contribuables à 100 000 $ et plus de revenu brut qui allaient bénéficier des plus grosses économies d’impôt.

À la décharge de Legault

Convenons que le gouvernement caquiste a bel et bien tenu ses autres promesses phares de la campagne électorale.

Je fais notamment référence au « montant ponctuel pour le coût de la vie » qui a rapporté 600 $ aux gens gagnant moins de 50 000 $ de revenu net et 400 $ à ceux qui ont gagné moins 100 000 $ de revenu net en 2021. À lui seul, ce cadeau électoral a coûté 3,5 milliards $.

Les aînés de 70 ans et plus vont maintenant bénéficier d’une grosse bonification du crédit d’impôt remboursable pour le « soutien aux aînés », celui-ci passant de 400 $ à 2000 $ par année, par personne. Ce crédit est toutefois réduit à un taux de réduction de 5 % à partir d’un revenu de 24 195 $ (pour une personne seule) ou d’un revenu familial de 39 350 $ dans le cas d’un couple.

Un cadeau de 8 milliards de dollars sur cinq ans.

Bien sûr, les Québécois apprécieront également la mesure caquiste visant à limiter l’indexation des tarifs des services gouvernementaux à 3 %. Une mesure évaluée à un coût de 1,6 milliard de dollars pour le gouvernement.

Conséquences

Pour les cinq exercices financiers allant de 2022-23 à 2026-27, selon le Rapport préélectoral d’août dernier, le gouvernement allait boucler ces cinq exercices dans le trou de 8,2 milliards $, après versements consacrés au Fonds des générations.

À la suite des promesses électorales de François Legault et de la CAQ, le ministre des Finances Eric Girard prévoit maintenant boucler ces cinq mêmes exercices avec des déficits cumulatifs de 16,2 milliards de dollars. Soit le double ou presque.

Et ce, sans compter les 7,4 milliards de dollars que lui coûtera l’éventuelle baisse d’impôt que François Legault a promise. À moins, bien entendu, que le gouvernement caquiste y renonce.

On verra !