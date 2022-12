Courage, Céline!

Devant une caméra, Céline Dion peut parfois être hyperdramatique, en beurrer épais, jouer la comédie.

Mais ce n’est pas le cas dans son message où elle a annoncé à ses fans du monde entier qu’elle souffrait d’une rare maladie neurologique.

Quand sa voix s’étrangle et qu’elle retient ses sanglots, Céline ne joue pas. Elle ne fait pas semblant.

Une chanteuse qui a peur de ne plus chanter, c’est terrifiant. Et quand Céline dit qu’elle ne peut pas donner son 100 %, c’est qu’elle le pense vraiment, qu’elle le vit douloureusement dans sa chair.

LA FEMME RAIDE ?

Tout ce qui touche Céline nous affecte comme si c’était un membre de la famille. Alors quand on a appris qu’elle devait reporter ses spectacles du printemps 2023 à 2024 et qu’elle annulait aussi ses huit spectacles prévus à l’été 2023 , c’est tombé comme un coup de tonnerre.

Quand on apprend que son corps qui est si souple, si vigoureux, si « performant » sur scène est affecté par une anomalie neurologique qui l’empêche de marcher normalement, on se dit collectivement : « Ben voyons, donc, pas ‘‘notre’’ Céline ! ».

Le syndrome de l’homme raide touche une personne sur un million. Et il fallait que ça tombe sur l’icône de Charlemagne ?

J’imagine que le choc a dû être aussi grand quand les fans du comédien américain Michael J. Fox ont appris qu’il était atteint de la maladie de Parkinson.

Vous vous souvenez, en avril de cette année, Céline avait annoncé reporter sa tournée Courage à 2023. Elle se voulait rassurante dans sa courte vidéo. « La bonne nouvelle, c’est que je me sens quand même un peu mieux. Mais c’est sûr que ça ne va pas assez vite et c’est super frustrant pour moi. Mes médecins me suivent et je reçois des traitements, mais j’ai toujours des spasmes musculaires. »

À QUB radio, avec Philippe-Vincent Foisy, j’avais dit à l’époque : « Si une artiste de la trempe de Céline Dion reporte, c’est pas parce qu’elle a un petit mal de tête, il y a vraiment quelque chose de majeur.

Ces spasmes commencent à devenir extrêmement inquiétants ».

Et j’avais conclu en disant : « Il va falloir se poser la question : ‘‘est ce que Céline va un jour remonter sur scène ?’’ ».

La question se pose avec encore plus d’acuité aujourd’hui. Combien de fois va-t-elle encore reporter sa tournée européenne ? Combien de fois va-t-elle encore annuler des spectacles ? Et la question qui tue : combien de temps ses fans vont-ils accepter de patienter pour qu’elle se sente mieux ?

Céline a vécu plusieurs drames dans sa vie : la mort de son père, la mort de René, la mort de sa mère.

Mais la mort de sa voix, c’est dans une autre catégorie.

« Chanter est quelque chose que j’ai fait toute ma vie, et ne pas pouvoir le faire est inimaginable pour moi », a dit Céline dans sa vidéo.

Si tout va bien, on la reverra sur scène au printemps 2024.

Si je devais faire des paris, comme à Las Vegas, je ne miserais pas un gros montant sur une récupération complète de Céline en seulement 16 mois.

La pathologie qui affecte Céline empire progressivement au fil du temps.

Comme elle le chantait à l’époque : « That’s the way it is ».