Équipe Canada junior: Jordan Dumais aime le rôle de négligé

MONCTON | L’attaquant des Mooseheads d’Halifax Jordan Dumais ne fait pas partie des favoris pour se tailler une place avec Équipe Canada junior. La routine, quoi !

• À lire aussi: L'attaquant Pierre Engvall des Maple Leafs de Toronto suspendu

• À lire aussi: Débat politique: les athlètes doivent en assumer la responsabilité, selon des anciens du CH

• À lire aussi: Tout un honneur pour Caroline Ouellette et Cristobal Huet

Le Montréalais de 18 ans est habitué à être sous-estimé. Pourtant, il dominait la LHJMQ avant de partir pour Moncton avec 54 points en 25 matchs.

« J’ai été invité pour une raison et à la fin de la journée, ce sera à moi de travailler plus fort que les autres. C’est toujours comme ça. Je passe sous le radar un peu et je veux les surprendre.

« Rendu au point où j’en suis, c’est plaisant pour moi d’être sous-estimé. Partout où je vais, je sais ce que les gens pensent de moi et tout ce que je veux faire, c’est jouer mon style et avoir du plaisir. »

Pour Dumais, se tailler une place avec ÉCJ serait d’autant plus particulier que le tournoi a lieu à Halifax, la ville qui l’a accueilli depuis maintenant trois ans.

« Juste de jouer pour le Canada serait une belle expérience, mais à Halifax en plus, ça aurait l’air d’un tournoi à la maison pour moi », lance-t-il.

COURTE NUIT POUR ROY

Si Dumais a été laissé de côté par les Mooseheads lors des deux derniers matchs de l’équipe avant le début du camp d’ÉCJ pour soigner une blessure, ce ne fut pas le cas de Joshua Roy qui, jeudi soir, était à Rimouski où le Phœnix de Sherbrooke affrontait l’Océanic.

Il y est demeuré après la rencontre en compagnie de son coéquipier, le défenseur Tyson Hinds, et un chauffeur les attendait hier matin, à 5 h 30, pour les conduire jusqu’à Moncton.

« J’ai dormi dans l’auto pas mal ! La route a été moins longue », blaguait-il.

Il n’en reste pas moins qu’une journée complète de route, après une courte nuit, ce n’est pas exactement ce qu’on pourrait considérer comme les conditions idéales pour bien jouer à sa première journée de camp avec l’équipe nationale. Mais Roy estime ne s’en être pas trop mal sorti.

« Dans ces moments, il faut juste trouver s’étirer plus longtemps avant la pratique et s’activer. Quand on n’a pas de jambes, on a tendance à ne pas vouloir trop en faire pour les économiser, mais je pense que c’est le contraire. Il faut que tu les actives et ça s’est bien passé pour moi. »

PRÊT À RÉPÉTER

De retour de l’édition d’août dernier, Roy sait que son poste n’est pas acquis à 100 %. Et il compte bien prouver qu’il mérite d’y être à nouveau.

« Quand on a gagné l’or cet été, je me suis dit dans ma tête qu’il fallait que je le vive dans le temps des Fêtes, quand les partisans sont au rendez-vous. Je vais tout faire pour être dans l’équipe cette année. Avec les gars qui sont redescendus de la LNH, il n’y a rien d’acquis. Ça coupe des places et je devrai donner mon 100 %. »