«Le monde à l'envers»: une soirée politique, culture et énergie

La délégation du Parti québécois (PQ), Joël Arseneau, Pascal Bérubé et Paul St-Pierre Plamondon, a célébré son retour à l’Assemblée nationale, prévu pour après les Fêtes, à l’émission «Le monde à l’envers», vendredi soir.

Même si Québec a adopté le projet de loi 4, vendredi après-midi, qui abolit l’obligation pour les députés québécois de prêter serment au roi Charles III, le caucus du PQ pourra finalement siéger à partir du 31 janvier.

Questionnés sur un rapprochement possible avec d’autres partis, entre autres Québec solidaire (QS), les députés du PQ ont souligné qu’une réforme du mode de scrutin (proportionnel) favoriserait une plus grande cohésion entre les différents partis. Ainsi, cette réforme leur permettrait de s’allier et de travailler sur des projets communs, notamment sur l’indépendance, a soulevé Joël Arseneau. «Avec une réforme du mode de scrutin, on pourrait avoir des coalitions», a ajouté de son côté Pascal Bérubé, précisant que le PQ avait approché QS pour une alliance, mais que la réponse n’avait pas été favorable.

Le député de Matane-Matapédia a aussi indiqué à Stéphan Bureau qu’avec 13 % des suffrages, Éric Duhaime «mériterait d’avoir des accommodements, qui ne coutent rien à l’État». «D’offrir un micro et lui permettre de répondre aux questions des journalistes c’est croire aux débats d’idées. [...] Actuellement on est en train de mettre de côté des idées. Alors qu’on devrait avoir une démocratie la plus saine possible», a quant à lui répliqué le chef du parti, Paul St-Pierre-Plamondon.

La culture a désespérément besoin d’argent

De passage à l’émission, Xavier Dolan a déploré la pauvreté dans laquelle la culture québécoise était plongée et les conséquences catastrophiques qui se répercutent sur les nouvelles générations «Si on regarde où [les nouvelles] générations s’en vont, c’est vers les Netflix. [...] Notre télé ici est confrontée à des standards très très élevés que ces gros joueurs là internationaux imposent. [...] Nous, ici, ce qu’on produit, c’est beaucoup plus rapidement avec beaucoup moins de moyens. [...] Si l’argent n’existe pas pour pouvoir bien se raconter, on est perdant», a-t-il souligné, ajoutant qu’il était plus difficile d’être attrayant pour les jeunes générations qui ont tendance à se tourner vers les mégas productions internationales.

«Bien faire les choses, bien se raconter, ça prend du temps, ça prend du fric», a ajouté le réalisateur, qui compte s’exprimer dans les prochains jours sur la question des droits d’auteurs des chansons québécoises qui sont presque impossibles à obtenir.

Sa nouvelle série «La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé» est actuellement disponible sur le Club illico.

De son côté, le metteur en scène et militant écologique Dominic Champagne a présenté un discours animé et mobilisateur lors de son entrevue avec Stéphan Bureau.

Abordant la question de la «sobriété énergétique», mise à l’avant cette semaine par le ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, le militant croit qu’il va y avoir un combat des titans entre la présidente d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, et le ministre Fitzgibbon, insinuant que le ministre cherchait plutôt «nourrir la croissance». «Ce n’est pas d’être sobre 30 secondes, mais ça parait bien par les temps qui courent», a-t-il ajouté.

«Citoyens et entreprises, nous sommes des nonchalants énergétiques. Comme on ne paye pas cher, on n’y prête pas attention. Dans les pays de l’OCDE on est la société qui avons la pire production énergétique», a pour sa part soulevé Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la chaire de gestion du secteur de l’énergie au HEC Montréal, qui était dans le public.

Les panélistes de la semaine étaient Sophie Durocher, Biz, Yamine Abdelfadel, Serge Denoncourt – qui en était à sa première participation à titre de débatteur – et pour un soir seulement, Jean-Marc Généreux.

L’émission «Le monde à l’envers» fait relâche pour les Fêtes et sera de retour le 13 janvier sur les ondes de TVA.