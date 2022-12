Le spectacle Décembre

Poursuivant la tradition pour une 20e saison d’affilée, Québec Issime présente la spectaculaire comédie musicale du temps des Fêtes, Décembre, jusqu’au 29 décembre à la Place des Arts. C’est incroyable de voir comment les yeux des jeunes et des moins jeunes scintillent dans cette ambiance féerique.

Photos Pascale Vallée, Paul Ducharme, Mission old Brewery

Les gens revivent les traditions familiales tandis que les jeunes découvrent les traditions d’antan, alors qu’on voit ici David Leblanc, Karine Riverin, Caroline Riverin, Sylvain Doré, Natalie Byrns, Marc-André Fortin, Élise Cormier et Alexandre Lapointe qui interprètent des chansons du temps des Fêtes.

La polyvalence et le talent des artistes sont phénoménaux, comme les gens ont pu le constater lors de l’interprétation de La prière, par David Leblanc et Ange-Élie Ménard.

Lors du lancement du livre de l’ex-mairesse de Repentigny Chantal Deschamps, Pour une culture de proximité, Repentigny ou comment repenser les villes en misant sur la culture on voit l’auteur Antoine Del Busso et Chantal Deschamps.

Après son spectacle au Théâtre du Vieux-Terrebonne, Lise Dion a rencontré le directeur général et directeur artistique, Claudéric Provost ainsi que celui du Patriote, Alexandre Gélinas, un excellent pianiste de musique classique.

Lors du lancement du livre de l’ancienne mairesse de Repentigny, Chantal Deschamps, il y avait les maires de Mascouche, Guillaume Tremblay, de L’Assomption, Sébastien Nadeau, de Charlemagne, Normand Grenier, de Repentigny, Nicolas Dufour, et Claude de Grandpré, DG du Théâtre Alphonse-Desjardins à Repentigny.

Grâce à l’initiative Mur de la gentillesse de Renaissance, c’est plus de 1000 manteaux, qui ont été remis à Mission Old Brewery, à donner aux personnes en situation d’itinérance et aux familles dans le besoin. James Hughes, PDG de la Mission Old Brewery, est avec Éric St-Arnaud, DG de Renaissance.