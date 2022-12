Des nouveautés musicales d'ici pour accompagner votre Noël

Comme la dinde, Ciné-cadeau et les mauvais coups des lutins, la parution d’œuvres musicales associées au temps des Fêtes constitue un classique du temps des Fêtes. Chaque année, des artistes québécois ajoutent de nouvelles pierres à l’édifice de l’abondant répertoire mondial de chansons de Noël en revisitant des classiques ou en créant de nouveaux titres. Vous avez envie de mettre à jour votre liste de lecture de décembre et l’album de Noël des Backstreet Boys vous tente moyen ? Voici des options d’ici parues en 2022.

Mathieu Bourret, Illumination

Photo d'archives, Martin Alarie

La beauté se cache parfois dans la simplicité. Seul avec son piano, Mathieu Bourret ramène six classiques de Noël, dont Joy To The World et Jingle Bells, à leur plus simple expression instrumentale en plus d’offrir une composition originale. Idéal pour les mélancoliques.

Étienne Drapeau, Noël amoureux

Photo fournie par Karine Audet

Pour son premier album saisonnier, Étienne Drapeau mélange reprises et pièces originales en s’attardant au bonheur de partager cette période festive en compagnie de l’être aimé.

André Gagnon, Noël

Photo d'archives

Un incontournable a été remastérisé. Ce classique du regretté pianiste, enregistré avec l’Orchestre philharmonique de Prague, a droit à une remise à neuf pour célébrer le 30e anniversaire de sa parution.

Nicola Ciccone, L’esprit de Noël

Photo fournie par Laurence Labat

Le crooner chante le plaisir de se rassembler en français, en anglais et en italien sur cet album où le rigodon et les grelots soutiennent son désir avoué que ce soit Noël à l’année. Nous aussi, Nicola !

Artistes variés, Les tubes de Noël Vol. 2

Photo d'archives, Chantal Poirier

Portée par une nouveauté de notre Guylaine Tanguay nationale, cette compilation de classiques des Fêtes se démarque par la présence d’artistes aimés du public comme 2Frères, Mario Pelchat, Gregory Charles, Paul Daraiche, Marie-Ève Janvier, Jean-François Breau et bien d’autres.

Artistes variés, Voix de Noël 2

Photo d'archives, Chantal Poirier

Celui-ci est pour la bonne cause. Les profits de la vente de cet album, qui regroupe une vingtaine de voix chantant des titres originaux et des reprises, vont à la Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées. On peut notamment y entendre un ancien lauréat de La Voix, Kevin Bazinet.

PLUTÔT QU’UN ALBUM, DES ARTISTES QUÉBÉCOIS ONT CHOISI DE LANCER UNE OU DES CHANSONS DE NOËL. EN VOICI UNE SÉLECTION.

Chanson pour une nuit d’hiver, Jeanick Fournier

Song For a Winter’s Night, Jeanick Fournier

Have Yourself a Merry Little Christmas, Nikki Yanofsky

Marshmallow World, Nikki Yanofsky

Christmas On My Mind, Elliot Maginot

Dehors, Renée Wilkin