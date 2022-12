Médaille d'argent pour Antoine Gélinas-Beaulieu à la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste

Antoine Gélinas-Beaulieu et ses coéquipiers Connor Howe et Hayen Mayeur se couvrent d’argent à la poursuite par équipe de la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste à Calgary.

S’élançant dans le deuxième duel de la journée de vendredi, le trio canadien a arrêté le chrono à 3 min 36,485 s, ce qui était bon pour le premier rang provisoire.

Les Américains ont été les seuls à faire plus vite que les Canadiens et sont montés sur la plus haute marche du podium. Les Norvégiens se sont emparés de la médaille de bronze.

Il s’agit de la première médaille de la saison pour Gélinas-Beaulieu en Coupe du monde.