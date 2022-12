PROULX, Réjeanne



Le 2 décembre 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Réjeanne Proulx, fille de feu M. Lucien Proulx et de feu Mme Jeanne Leclerc.Mme Proulx laisse dans le deuil sa soeur adorée Lise, ses cousins et cousines, plus particulièrement François et Claude ainsi que parents et amis.Elle sera exposée jeudi le 15 décembre de 12 h 00 à 14 h 00 à la maison funéraire :Une célébration aura lieu au salon même jeudi le 15 décembre à 14h00. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.