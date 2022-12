JACOB, Roger



À St-Hubert, le 3 décembre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé Monsieur Roger Jacob, époux de feu Madame Thérèse Guidon.Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Roger), Richard et Réjean, ses petits-enfants Christiane, François, Yanick, Dany, Sébastien, Stéphane, Emy, Océanne, ses 5 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, neveux et nièces ainsi que ses amis.La famille recevra les condoléances le mardi 13 décembre 2022 de 11h à 15h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 8145 chemin Chambly, St-Hubert, J3Y 5K2.