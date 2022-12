MONTREUIL, Fernand



De Mercier, le 1er décembre 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Fernand Montreuil, époux de feu madame Lucille Laberge.Il laisse dans deuil son fils Sylvain, ses soeurs Rita ssa, Thérèse (Jean-Guy) et Lise (Richard), son frère Claude (Pierrette), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire :4 RUE VERVAISMERCIER450-699-1717 |Heures des visites, le dimanche 18 décembre 2022, dès 10h, suivi d'une liturgie à 11h30 en la chapelle du salon.