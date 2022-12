10 activités à faire durant le temps des Fêtes à Montréal (et ses environs)

Après deux ans de pandémie sans fêter comme il se doit, voilà que s’annonce enfin une période des Fêtes un peu plus normale, une occasion de voir nos proches ou de nous joindre à la communauté que nous ne voudrons pas manquer. Que l’on doive continuer à s’isoler des virus pour des raisons de santé, ou qu’on ait retrouvé l’habitude des foules, toute une panoplie d’activités s’offrent à nous.

Voici quelques idées pour se créer des souvenirs mémorables!

1) La Grande Roue de Montréal

Photo fournie par Tourisme Montréal, Eva Blue

Située dans le Vieux-Port, la Grande Roue de Montréal vous accueille dans ses cabines privées chauffées pour un tour à plus de 60 mètres en hauteur. On y découvre un panorama grandiose et toute la féerie des lumières en soirée.

10 h à 23 h tous les jours, 8 personnes maximum par cabine

www.lagranderouedemontreal.com

2) Manger dans sa bulle

Photo fournie par Gray Collection et Hypedome

La terrasse William Gray offre une expérience gastronomique absolument inusitée ! Un repas 5 services vous est servi dans des dômes géodésiques chauffés dont les parois transparentes permettent d’admirer la vue en hauteur sur le Vieux-Montréal, en groupe de 4 ou 8 personnes.

1er décembre au 30 mars

hotelwilliamgray.com/fr/food/terrasse-william-gray-fr/

3) Illumi

Photo fournie par Roy Turner Communication, Illumi par Cavalia

Sur le thème des fêtes de Noël, Illumi promet une quatrième édition Féerie des Lumières toujours plus spectaculaire, sur le site Cavalia, à Laval. Le parcours illuminé se fait en voiture ou à pied, les départs des groupes sur réservation étant espacés de 30 minutes.

Jusqu’au 8 janvier 2023

laval.illumi.com

4) Luminothérapie

Photo fournie par Tourisme Montréal, Eva Blue

Pour une 13e année, le Quartier des Spectacles présente Luminothérapie, un parcours ludique composé d’œuvres lumineuses et interactives tout en son et en couleurs. Passerelle lumineuse, balançoires géantes, et vidéoprojections originales transforment la rue Sainte-Catherine en un gigantesque terrain de jeu lumineux !

1er décembre au 15 mars

5) Patinoire du Vieux-Port

Photo fournie par Tourisme Montréal, Eva Blue

Sur la patinoire réfrigérée du Vieux-Port, le plaisir est au rendez-vous, c’est garanti. Vous n’avez pas de patins ? Il y en a en location. On peut aussi se réchauffer avec un chocolat chaud ! Une belle occasion de bouger au grand air dans une ambiance festive.

Casier gratuit avec location de cadenas

www.patinoireduvieuxport.com

6) Promenade dans le Vieux-Montréal

Photo fournie par Tourisme Montréal, Eva Blue

Quoi de plus romantique qu’une balade dans le quartier historique du Vieux-Montréal ? Décorée et illuminée des couleurs du temps des Fêtes, la place Jacques-Cartier se transforme en un lieu féerique avec expérience son et lumière, animation et installations d’art public.

15 au 31 décembre

7) Noël dans le Parc

Photo fournie par Beaudoin Relations publiques, Emmanuel Crombez

Trois parcs de Montréal seront animés de spectacles gratuits tous les jours du mois de décembre, avec des samedis après-midi dédiés à la famille. Grand party du jour de l’An le 31 décembre à la place Émilie-Gamelin, avec Bran Van 3000 et les Frères à ch’val.

3 au 31 décembre

Place Émilie-Gamelin, parc des Compagnons-de-Saint-Laurent et parc Lahaie

noeldansleparc.com/

8) Casse-Noisette

Photo fournie par les Grands ballets canadiens, Sasha Onyschenko

Une véritable tradition ! Depuis 1964, Les Grands Ballets canadiens de Montréal présentent le ballet Casse-Noisette, histoire de Clara qui reçoit son Casse-Noisette en cadeau de Noël et ses aventures au Pays des Neiges, au son de la musique de Tchaïkovski.

9 au 30 décembre

Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts

grandsballets.com/fr/spectacles/detail/casse-noisette/

9) Le Village de Noël au Marché Atwater

Photo fournie par Marchés publics de Montréal, Bodoum

En plus de sapins et branchages naturels pour décorer, on trouve au Village de Noël du Marché Atwater une cinquantaine d’artisans offrant des produits alimentaires et d’artisanat locaux. Activités gourmandes, spectacles pour enfants et musicaux, ainsi que présence du père Noël les fins de semaine.

Stationnement gratuit pour 90 minutes.

24 novembre au 18 décembre

www.marchespublics-mtl.com/evenements/village-de-noel-atwater/

10) Exporail

Photo fournie par Tourisme Montérégie, Exporail

Exporail, Musée ferroviaire canadien situé à Saint-Constant, transporte ses visiteurs dans la magie de Noël avec plusieurs véhicules décorés et illuminés, des activités spéciales de bricolage et de fabrication de biscuits et même la visite du père Noël.

25 novembre au 3 janvier

www.tourisme-monteregie.qc.ca/evenement/noel-ferroviaire