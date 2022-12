BARRETT, Yves



Le 6 décembre 2022, est décédé à sa résidence entouré des siens, M. Yves Barrett, retraité P.A.B de l'hôpital Pierre Le Gardeur.Il laisse dans le deuil, son épouse Sylvie Durand, ses filles Marie-Élaine (Stéphane) et Édith (Patrick), ses beaux-fils Philippe (Josée), Éric (Nathalie), Jean-François (Priscilla), ses dix petits-enfants : Florence, Alicia, Amélie, Olivier, Livia-Rose, Maélie, Jade, Loriane, Cédrik et Hayden, ses soeurs, son frère ainsi qu'autres parents et amis.La famille remercie tout le personnel de l'hôpital Pierre Le Gardeur et Maisonneuve-Rosemont pour les bons soins ainsi qu'à tous les oncologues de Yves et au Dr Claudie Lavoie Gagnon.La famille recevra les condoléances, le samedi 17 décembre 2022, de 13h à 16h, au :LAVALTRIE, QC, J5T 1M4Tél. 450-586-1116 www.guilbault.infoAu lieu de fleurs, vous pouvez faire un don à la recherche sur le cancer.